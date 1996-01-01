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У единороссов свой "паровоз"
В приморском отделении партии "Единая Россия" в первый эшелон кандидатов от партии на выборах в Государственную Думу вошли губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, заместитель председателя Госдумы России Владимир ПЕХТИН и депутат Госдумы от Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ.
Боле того, в местном отделении партии составлен предварительный список кандидатур, имеющих шансы на попадание в бюллетень при наборе соответствующего процента партией "Единая Россия" на предстоящих выборах. Очевидно, что губернатор , возглавляющий список, реально не будет претендовать на место в Госдуме, и третье место будет вакантным.
PrimaMedia публикует возможный список кандидатов от партии "Единая Россия" в Приморском крае:
1. Галуст АХОЯН, врач, экс-бизнесмен, депутат ЗС ПК, председатель бюджетного комитета, член блока Владимира Николаева "Единый Владивосток".
2. Светлана ДРОНИНА, руководитель проекта "Портфолио" ("ОТВ-Прим"), советник главы Чугуевского муниципального района Александра Дронина.
3. Ирина РУСЛЯКОВА, мастер спорта международного класса, участница Олимпийских игр.
4. Сергей РУДИЦА, глава муниципального образования города Уссурийск и Уссурийского района.
5. Петр САВЧУК, депутат Законодательного собрания Приморского края, экс-руководитель ЗАО "Ролиз", и.о. руководителя партии "Единая Россия" в Приморском крае.
6. Геннадий ХВАТОВ, бывший командующий Тихоокеанским флотом России, адмирал флота СССР.
7. Руслан КОНДРАТОВ, депутат Законодательного собрания Приморского края и сын сенатора.
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