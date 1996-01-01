У единороссов свой "паровоз"

В приморском отделении партии "Единая Россия" в первый эшелон кандидатов от партии на выборах в Государственную Думу вошли губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН, заместитель председателя Госдумы России Владимир ПЕХТИН и депутат Госдумы от Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ.

Боле того, в местном отделении партии составлен предварительный список кандидатур, имеющих шансы на попадание в бюллетень при наборе соответствующего процента партией "Единая Россия" на предстоящих выборах. Очевидно, что губернатор , возглавляющий список, реально не будет претендовать на место в Госдуме, и третье место будет вакантным.

PrimaMedia публикует возможный список кандидатов от партии "Единая Россия" в Приморском крае:

1. Галуст АХОЯН, врач, экс-бизнесмен, депутат ЗС ПК, председатель бюджетного комитета, член блока Владимира Николаева "Единый Владивосток".

2. Светлана ДРОНИНА, руководитель проекта "Портфолио" ("ОТВ-Прим"), советник главы Чугуевского муниципального района Александра Дронина.

3. Ирина РУСЛЯКОВА, мастер спорта международного класса, участница Олимпийских игр.

4. Сергей РУДИЦА, глава муниципального образования города Уссурийск и Уссурийского района.

5. Петр САВЧУК, депутат Законодательного собрания Приморского края, экс-руководитель ЗАО "Ролиз", и.о. руководителя партии "Единая Россия" в Приморском крае.

6. Геннадий ХВАТОВ, бывший командующий Тихоокеанским флотом России, адмирал флота СССР.

7. Руслан КОНДРАТОВ, депутат Законодательного собрания Приморского края и сын сенатора.