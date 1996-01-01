"ПолитЗавод"-2

До выборов в Государственную и городскую думы осталось менее чем полгода. Поэтому сейчас партийцы ведут активную работу по подготовке к этому значительному политическому событию молодого резерва.

Самый большой резерв сегодня у партии власти. В настоящее время движение "Молодая гвардия" "Единой России" ведет работу по созданию молодежного избирательного штаба. В его состав, кроме самих членов МГЕР, войдут также и участники других, дружественных "единороссам" молодежных объединений, как, например, молодежного общественного движения "Наша страна". По словам члена федерального Политсовета "Молодой Гвардии" Майи ШАЛУНОВОЙ, этот молодежный орган будет участвовать в избирательном процессе на равных с аналогичным партийным. Главные задачи штаба уже прописаны. Это, прежде всего, донести идеологию единороссов до молодежи и привлечь ее к участию в выборах. Во-вторых, штаб будет давать оценку действиям своих политических оппонентов, вступая с ними в открытую дискуссию.

В июне в Приморье вновь стартовал федеральный проект "ПолитЗавод", в целях которого было отобрать двух претендентов на место в Госдуме от "медведей".

Напомним, в списке кандидатов от партии "Единая Россия" утверждена 20%-ная квота для молодежи. "ПолитЗавод" впервые прошел по России и, в частности, во Владивостоке в 2006 году. Однако те, кто более или менее знаком с политикой, нарекли его "ПолитРазводом". Во-первых, мало кто верит, что обычный человек может занять депутатское кресло. Для этого, по мнению молодых партийцев, надо быть, по меньшей мере, сыном нефтяника или вращаться в криминальных кругах. Таким образом, уже сейчас молодежь уверена, что политика - это игра, в которой честность мало способствует победе. Во-вторых, на "ПолитЗаводе-2006" до финального тура добрались те, кто уже занимает не последние ряды в политическом зале.

Принять участие в I туре нынешнего "ПолитЗавода" мог любой молодой человек в возрасте до 32 лет, член партии "Единая Россия", с высшим образованием и без судимости. От участника требовалось заполнить специальную анкету и вкратце изложить в камеру свою политическую программу по вопросу: "Зачем вам депутатское кресло?"

По результатам тура общественная конкурсная комиссия определила двойку лидеров. Данные победивших отправили на второй, уже межрегиональный тур. А фамилии счастливчиков, попадающих в госдумовский список "Единой России", будут официально объявлены в Москве только в августе.

У КПРФ на данный момент главная работа сводится к отбору кандидатов, которые будут включены в партийный выборный список. Основное требование к участникам этого отборочного тура - достойное политическое прошлое. Одним словом, успех ждет тех кандидатов, которые уже успели зарекомендовать себя на политической арене. Также партийцами идет подготовка форума "Молодежь и КПРФ", главное предназначение которого - донести до молодежи идеологию партии.

Представители "Справедливой России" о своих предвыборных делах и планах распространяться не стали, сообщив, что самое интересное, приготовленное ими - впереди.