Приватизация во Владивостоке замерла

Подведены итоги аукционов по продаже муниципального имущества Владивостока. С начала года физическими и юридическими лицами на торгах приобретено более 100 помещений.

Как рассказал ДДГ "ЗР" директор МУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости" Сергей СМИРНОВ, по итогам первого полугодия из 140 объектов, выставленных на аукционы, продано 112. В городской бюджет перечислено 182 млн руб. Цифры показывают, что программа приватизации практически сорвана - таких показателей планировалось достичь за первый квартал 2007 г. Сейчас сотрудники агентства ожидают утверждения в Думе Владивостока нового списка объектов муниципального имущества для приватизации. Как только его примут в трех чтениях, в кратчайшие сроки будет объявлено о проведении торгов.