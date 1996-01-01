Китайцев станет больше, китайских гастарбайтеров - тоже

Китайские власти смягчили политику ограничения рождаемости в стране. Городским семьям при определенных условиях разрешили иметь двух детей, сообщает РИА "Новости".

Речь идет о семьях, в которых оба супруга являются единственными детьми у своих родителей. "Такие семьи могут иметь одного, двух детей или вообще остаться бездетными", - заметил официальный представитель госкомиссии по планированию семьи КНР. Новое правило распространяется на все провинции и автономные районы КНР, за исключением самой густонаселенной провинции Хэнань, где проживают 97 млн человек.

С конца 70-х годов Китай проводит политику ограничения рождаемости, согласно которой, за исключением некоторых случаев, городские семьи могли иметь лишь одного ребенка, сельские - двух. Также двух детей могли иметь представители национальных меньшинств. Кроме того, семья вынуждена оплачивать все социальные расходы (образование, медицина) на "сверхпланового" ребенка по полной ставке и только за свой счет. Эти расходы могут достигать нескольких десятков тысяч юаней в год (нескольких тысяч долларов).

Кроме того, власти Китая намерены стимулировать выезд избыточной рабочей силы на работу в другие государства, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Об этом заявили представители Национальной комиссии по населению и планированию семьи КНР. По данным комиссии, число жителей Китая составляет около 20% населения Земли, но при этом на долю китайских рабочих за границей приходится менее 1% от общего количества гастарбайтеров в мире.