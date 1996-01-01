Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
От бумаг к действию
Почти 5 лет предприниматели Владивостока ждали принятия программы поддержки малого бизнеса. Ведь ее разработкой занималась еще администрация Юрия КОПЫЛОВА, в которой был даже специальный отдел по поддержке малого бизнеса. Однако бюрократические проволочки привели к тому, что данная программа была принята только в июле 2007 г.
Как рассказал "ЗР" помощник главы города Владивостока Сергей РУСАЛЕНКО, с самого начала к разработке документа были привлечены общественные движения предпринимателей. Был даже создан специальный координационный совет, в который вошли первый заместитель главы города, начальник управления финансов и экономики Ольга КОЗЕРАЦКАЯ, директор некоммерческой организации "Приморский консультационный центр предпринимательства" Игорь ТКАЧЕНКО, депутат Думы Владивостока Игорь ШПАКОВСКИЙ, представитель некоммерческой организации "Лига Торговых Предпринимателей", эксперт Приморской торгово-промышленной палаты Елена ЗОЛОТАРЕВА и еще ряд представителей общественных бизнес-движений.
"Официально программа называется "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Владивостоке на 2007-2009 гг., - рассказывает Ольга Козерацкая. - Хочу подчеркнуть, что она уже принята Думой Владивостока. Поэтому это не виртуальный документ, а программа с заложенным и утвержденным финансированием. Для решения задачи дальнейшего развития малого предпринимательства программа содержит целый комплекс мероприятий. Это совершенствование и развитие системы правового обеспечения малого бизнеса, сокращение административных барьеров, развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на поддержку малого бизнеса, административно-организационная поддержка предпринимателей и т.д. В течение трех лет общий объем финансирования мероприятий составит почти 8 млн руб., в том числе из бюджета города - более 5,5 млн руб."
Один из пунктов программы предусматривает частичное субсидирование ставки по кредитам. Планируется, что администрация города, таким образом, поддержит тех предпринимателей, чей бизнес будет нести социальную направленность. Переговоры с отдельными банками уже прошли. Причем сумма кредита может достигать 25 млн руб. В рамках программы планируется, что созданный совет займется работой по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты муниципального уровня. Затронет документ и совершенствование механизма затрат арендаторов в счет арендной платы при выполнении работ по капитальному ремонту. Данный пункт очень важен. Ведь предприниматели не первый год говорят о том, что администрация города должна учитывать тот факт, что многие арендаторы, заходя в муниципальные помещения, вложили в их обустройство довольно значительные суммы. И было бы справедливо, если бы их затраты, при предоставлении необходимой документации, были зачислены в счет арендных платежей.
Отдельная статья программы предусматривает снижение административных барьеров для тех, кто оформляет имущественные отношения в "едином окне". А вот тем, кто оформляет земельные участки, программа не поможет. Более того, по словам Ольги Козерацкой, оформление земельных участков затянется на год и более, так как документы будут курсировать между администрацией края и города несколько раз.
Конкретным итогом реализации программы должно стать увеличение ежегодного прироста числа субъектов малого предпринимательства на 9-10% (3200-3500 ед.), увеличение занятых в малом предпринимательстве на 3,2-3,5% ежегодно (прирост на 5,5-6 тыс. человек к среднесписочной численности работающих), повышение доли малых предприятий в валовом объеме выпущенных товаров и услуг по городу до 20%.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей