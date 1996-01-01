От бумаг к действию

Почти 5 лет предприниматели Владивостока ждали принятия программы поддержки малого бизнеса. Ведь ее разработкой занималась еще администрация Юрия КОПЫЛОВА, в которой был даже специальный отдел по поддержке малого бизнеса. Однако бюрократические проволочки привели к тому, что данная программа была принята только в июле 2007 г.

Как рассказал "ЗР" помощник главы города Владивостока Сергей РУСАЛЕНКО, с самого начала к разработке документа были привлечены общественные движения предпринимателей. Был даже создан специальный координационный совет, в который вошли первый заместитель главы города, начальник управления финансов и экономики Ольга КОЗЕРАЦКАЯ, директор некоммерческой организации "Приморский консультационный центр предпринимательства" Игорь ТКАЧЕНКО, депутат Думы Владивостока Игорь ШПАКОВСКИЙ, представитель некоммерческой организации "Лига Торговых Предпринимателей", эксперт Приморской торгово-промышленной палаты Елена ЗОЛОТАРЕВА и еще ряд представителей общественных бизнес-движений.

"Официально программа называется "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Владивостоке на 2007-2009 гг., - рассказывает Ольга Козерацкая. - Хочу подчеркнуть, что она уже принята Думой Владивостока. Поэтому это не виртуальный документ, а программа с заложенным и утвержденным финансированием. Для решения задачи дальнейшего развития малого предпринимательства программа содержит целый комплекс мероприятий. Это совершенствование и развитие системы правового обеспечения малого бизнеса, сокращение административных барьеров, развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на поддержку малого бизнеса, административно-организационная поддержка предпринимателей и т.д. В течение трех лет общий объем финансирования мероприятий составит почти 8 млн руб., в том числе из бюджета города - более 5,5 млн руб."

Один из пунктов программы предусматривает частичное субсидирование ставки по кредитам. Планируется, что администрация города, таким образом, поддержит тех предпринимателей, чей бизнес будет нести социальную направленность. Переговоры с отдельными банками уже прошли. Причем сумма кредита может достигать 25 млн руб. В рамках программы планируется, что созданный совет займется работой по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты муниципального уровня. Затронет документ и совершенствование механизма затрат арендаторов в счет арендной платы при выполнении работ по капитальному ремонту. Данный пункт очень важен. Ведь предприниматели не первый год говорят о том, что администрация города должна учитывать тот факт, что многие арендаторы, заходя в муниципальные помещения, вложили в их обустройство довольно значительные суммы. И было бы справедливо, если бы их затраты, при предоставлении необходимой документации, были зачислены в счет арендных платежей.

Отдельная статья программы предусматривает снижение административных барьеров для тех, кто оформляет имущественные отношения в "едином окне". А вот тем, кто оформляет земельные участки, программа не поможет. Более того, по словам Ольги Козерацкой, оформление земельных участков затянется на год и более, так как документы будут курсировать между администрацией края и города несколько раз.

Конкретным итогом реализации программы должно стать увеличение ежегодного прироста числа субъектов малого предпринимательства на 9-10% (3200-3500 ед.), увеличение занятых в малом предпринимательстве на 3,2-3,5% ежегодно (прирост на 5,5-6 тыс. человек к среднесписочной численности работающих), повышение доли малых предприятий в валовом объеме выпущенных товаров и услуг по городу до 20%.