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Россия готова "откосить" от ВТО
Как заявил, выступая на XI ежегодной конференции инвесторов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр ШОХИН, "пора прекратить проситься в ВТО, а следует ждать, пока нас начнут уговаривать туда вступить", добавив, что "баланс плюсов и минусов от вступления в эту организацию для России не столь очевиден".
Вопрос о целесообразности вступления в ВТО обсуждается в российской политической и бизнес-среде не первый год, пишет "Утро.Ru", и мнения сторон до сих пор далеки от единства. До последнего времени вопрос ставился российскими властями в число первостепенных, однако рассматривался, прежде всего, в политической плоскости.
Демонстрируя заинтересованность во вступлении во Всемирную торговую организацию, Россия ставила себя в зависимость от ряда малозначимых в экономическом плане стран, имеющих к ней те или иные претензии. Двусторонние соглашения о вступлении в ВТО еще не подписаны с Камбоджей и Гватемалой.
Кроме того, остается ряд нерешенных вопросов с Грузией - прошедшие 31 мая 2007 г. в Тбилиси грузино-российские переговоры завершились безрезультатно. Напряженными остаются и отношения с Польшей: 27 мая 2007 г. президент Лех Качиньский заявил о том, что ЕС может заблокировать вступление России в ВТО в случае сохранения российского запрета на импорт польского мяса. Договоренности по данному вопросу Евросоюзом не достигнуты и по сей день.
По всей видимости, подобного рода сопротивление, которое явно идет вразрез со здравым смыслом, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения российских властей. И слова Александра Шохина являются либо попыткой зондирования мнения экономической общественности, либо сигналом к принятию окончательного решения.
В свою очередь, в силу ряда причин дать исчерпывающую оценку эффективности членства России в ВТО крайне непросто. С одной стороны, членство в этой организации существенно усиливает позиции российских экспортеров на мировом рынке; с другой - не менее существенно ограничивает возможности отечественного производителя внутри страны.
По большому счету, механизмы ВТО в наибольшей степени эффективны и полезны для экономик с высоким уровнем развития производства и конкурентоспособностью. Для пытающейся восстанавливать утраченный промышленный и сельскохозяйственный потенциал России некоторые правила и порядки этой организации могут оказаться малоприменимыми.
В своем выступлении Шохин дал понять, что отечественная экономика, по крайней мере на данном этапе развития, имеет все шансы обойтись без ВТО. По словам главы РСПП, с того момента, когда Россия изменила режим промышленной сборки автомобилей, в страну "ломанулись мировые автопроизводители". Аналогичным образом, полагает Шохин, можно было бы изменить режимы привлечения международного капитала в других отраслях.
Данный подход не вполне соответствует стандартам ВТО, ибо в случае перенесения опыта автопрома на другие отрасли России потребуется согласовывать свои решения с членами организации, что может затруднить процесс их принятия и реализации.
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