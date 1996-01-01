Жить в России, работать на Китай

82% живущих на дальневосточной границе китайцев связывают рост личного благосостояния с развитием межгосударственного сотрудничества. 25% опрошенных желали бы для этого переехать на ПМЖ в Россию. Таковы данные исследования, озвученного на международном научно-исследовательском семинаре, посвященном российско-китайским взаимоотношениям.

По словам руководителя исследовательского проекта "Образ современной России в сознании китайцев", профессора Амурского государственного университета Андрея ЗАБИЯКО, большинству жителей Приграничья уже удалось преодолеть негативную историческую память времен обострения русско-китайских отношений в 60-80-х.