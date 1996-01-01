Льготы по земельному налогу в ДФО получают даже бани

Разговоры о том, что ставки земельного налога во Владивостоке, как и кадастровая стоимость приморской земли, "зашкаливают", идут давно. В этом можно убедиться, сравнивая ситуацию по "земельным выплатам" в приморской столице с субъектами Дальневосточного региона.

Все чаще специалисты и депутаты сталкиваются с тем, что земельный налог является непосильным бременем для многих организаций, в том числе спортивных и культурных. Владельцы стадионов Владивостока на одном из заседаний местной думы говорили о том, что земельный налог съедает все доходы и полностью лишает возможности дальнейшего развития.

Депутат Думы г. Владивостока Александр ГАВРИЛОВ изучал ситуацию с земельным налогом у гаражно-строительных кооперативов. Он считает, что ставка 1,5% для них - это слишком много, и депутаты смогли "уломать" администрацию города с тем, чтобы снизить ее до 0,7%. А пенсионеры, в принципе, должны быть освобождены от уплаты земельного налога, который в год составляет 1,5 тыс. руб. По словам депутата, ненормально дорогой является оценка кадастровой стоимости дачных участков - до 10 тыс. руб. Даже губернатор ДАРЬКИН согласился, что ее нужно снизить хотя бы до 2 тыс. руб.

В целом ситуация с земельным налогом понемногу проясняется. Если в 2005 г. основная неразбериха была связана с тем, что одновременно действовали 2 нормативных акта: глава 31 Налогового кодекса "Земельный налог" и Федеральный закон от 11 октября 1991 г. "О плате за землю", то с 2006 г. началось исчисление земельного налога исходя из кадастровой стоимости земельных участков. Правда, на определение этой стоимости по всей России уйдет не один год.

Сумма налога складывается из двух составляющих: кадастровой стоимости земельных участков, которая устанавливается субъектами РФ, и налоговой ставки, устанавливаемой органами местного самоуправления. Законом оговорено, что налоговые ставки колеблются в пределах 0,3-1,5%.

Земельный налог является местным налогом, то есть полностью поступает в бюджеты муниципальных образований. Поэтому льготы вправе устанавливать органы местного самоуправления. Правовой отдел Думы г. Владивостока предоставил на рассмотрение анализ льгот в различных субъектах РФ. Из документа, занимающего 5 страниц убористого текста, следует, что депутаты по всей России "законотворят", кто во что горазд.

Например, в ряде муниципальных образований (города Лобна, Хабаровск, Уссурийск, Тобольск, Ставрополь, Томск) полностью освобождены от уплаты земельного налога инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны, фермеры в течение 5 лет с момента предоставления земельных участков, одинокие пенсионеры, многодетные семьи, Герои Советского Союза и многие другие. В ряде городов полностью освобождены от его уплаты муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры, кинематографии, искусства, физкультуры и спорта. В ДФО это Комсомольск-на-Амуре и Уссурийск. Хабаровские и уссурийские депутаты полностью освободили от земельного налога садоводов, огородников и дачников. В том же Комсомольске освобождены от налога подразделения пожарной охраны и предприятия, оказывающие банно-прачечные услуги населению. Так и представляешь себе большой немытый город, который добрые депутаты срочно решили осчастливить.

Таким образом, чтобы было понятно, какие сегодня существуют проблемы по уплате земельного налога во Владивостоке, специалисты налоговых служб просят всех желающих в письменном виде представить информацию о доходах и расходах, составить таблицы. Депутаты думы города призывают всех, у кого есть проблемы с этим налогом, обращаться в комиссию по бюджету, налогам и финансам. Поступившая информация будет обсуждаться на очередном заседании. В то же время в апреле этого года на уровне правительства начал муссироваться вопрос об отмене земельного налога, и введение нового - на недвижимость. Но, как недавно заявил глава экспертного управления президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ, прежде чем его вводить, необходимо создать "кадастр объектов недвижимости и провести расчеты по всем регионам", чтобы каждый знал, сколько предстоит платить через несколько лет. Так что едва мы успеем изучить и привыкнуть к нынешнему земельному налогу, на нас свалится новый - на недвижимость.