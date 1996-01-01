80% территориальных образований Приморья имеют низкую инвестиционную привлекательность

Чтобы потенциальный инвестор имел объективную картину всех возможностей и угроз при принятии инвестиционных и управленческих решений в отношении Приморского края, Тихоокеанский венчурный инвестиционный фонд провел на этот предмет исследование всех его районов и городов и даже составил рейтинг их привлекательности с точки зрения денежных вливаний.

Исследования проводили с 2005-го по 2007 год. При этом применялись методы экспертного анализа, опросы руководителей предприятий, проводились исследования открыто доступных официальных документов, программ развития муниципальных образований и т.д. Непосредственно результаты работы были обработаны с помощью специальных методик.

При анализе учитывались такие показатели, как степень обеспеченности Приморья природными ресурсами, в т.ч. рекреационными, уровень образования и качество трудовых ресурсов, количество предприятий малого и среднего бизнеса. Рассматривались также уровень криминализации, степень вовлеченности населения в экономический сектор, распределение финансовых и кредитных потоков, степень защищенности инвестиций, стабильности и предсказуемости поведения местных элит, уровень коррупции и т.д.

Только 20% городов и районов края обладают привлекательным инвестиционным статусом - от А (как имеющий относительно хорошую привлекательность с приемлемым уровнем риска и сопоставимой нормой прибыли) до ВВ (как привлекательные для инвестора при определенных условиях и склонности инвестора к среднему уровню риска).

80% территориальных образований имеют достаточно низкую инвестиционную привлекательность от уровня В++ (уровень риска выше среднего) до уровня С (высокая степень риска, при которой ни при каких существующих условиях инвестиционный проект или решение не принесет приемлемый результат).

Таким образом, можно сделать однозначный вывод - существующая система экономических отношений в крае не позволяет финансовым потокам более или менее равномерно распределяться по территориям городов и районов. Концентрируясь преимущественно в крупных городах, инвестиционный капитал пока оставляет без своего внимания отдаленные, но богатые природными ресурсами районы.

Естественно предположить, что "инвестиционным Эльдорадо" Приморье сможет стать, только когда не только административные органы управления, но и большая часть экономически активного населения переориентируется в сторону действительно рыночных отношений и начнет развивать предпринимательскую инициативу. При этом, по мнению специалистов фонда, не менее важную роль играет высокая защищенность со стороны правосудия.

Итоговый инвестиционный рейтинг муниципальных образовании Приморского края опубликован в печатной версии дальневосточной деловой газеты "Золотой Рог" (№49, 26.06.2007 г.).