Куда потратят "лишние" деньги

Бюджет Приморского края в 2006 г. был профицитным. 1 млрд 800 млн перешли в бюджет-2007. По словам председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста АХОЯНА, деньги уйдут на развитие социальной сферы края.

На прошлой неделе комитетом по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ЗС слушался отчет об исполнении краевого бюджета за 2006 г. Доходы и расходы бюджета утверждены в размере 28 млрд 985 млн руб. За счет выделения дополнительных средств из федерального бюджета в край поступило 383 млн руб. Реальное исполнение бюджета составило 32 млрд 357 млн руб. при плане 29 млрд 348 млн руб. (110%). Расходы были запланированы на 34 млрд руб., оказались потраченными - 31 млрд 976 млн руб. (105%). Как прокомментировал отчет Галуст Ахоян, "в целом у депутатского корпуса претензий по исполнению бюджета нет. Лишние деньги будут расходоваться дополнительно по всем направлениям бюджета- 2007. Одной точки их приложения нет, мы видим увеличение всех статей бюджета. Но, по моим предположениям, основная сумма уйдет на развитие социальной сферы края".