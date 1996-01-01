Атташе приедут во Владивосток посмотреть на подлодку

Во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском с 20 по 22 июня будут работать представители Ассоциаций военных и военно-морских атташе.

Как сообщает "Восток-Медиа", на Дальний Восток во время нынешнего визита прибывает более 30 атташе, представляющих обе Ассоциации. Во Владивостоке они посетят надводный корабль и подводную лодку ТОФ, встретятся с командованием флота.