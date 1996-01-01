За дорогами Владивостока присмотрит губернатор

Сергей ДАРЬКИН намерен реформировать дорожное хозяйство Владивостока.

По словам руководителя департамента дорожного хозяйства Леонида ВИЛЬЧИНСКОГО, "город с содержанием своих дорог не справился". В результате краевая администрация готовит тендер на право круглогодичного содержания дорог Владивостока сроком не менее чем на 5 лет.

Город территориально разделят на 5 районов и передадут дорожникам, которые будут отвечать за содержание дорог в летнее и зимнее время. Отдельно соглашением с администрацией Владивостока вычленят сеть дорог, за которую будет нести ответственность управление департамента дорожного хозяйства края.