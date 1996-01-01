www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

"Мы выиграли в лотерею и обязаны использовать шанс..."

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В номере ДДГ "ЗР" за 19 июня была опубликована анкета "Стратегический план". Речь шла о стратегическом плане развития Владивостока до 2020 г. В связи с этим наш вопрос известным горожанам - представителям власти и бизнес-структур: "Каковы перспективы у Владивостока?"

Галуст АХОЯН, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике ЗС ПК:

- Полномочия местного самоуправления и субъекта федерации различные. Стратегический план развития города должен предусматривать всестороннее развитие, нельзя сказать, что лучше вкладывать деньги в одну область и игнорировать другие. Лучше иметь плохие дороги и хорошее здравоохранение или наоборот? Хотелось бы, чтобы все финансировалось пропорционально. И про социальный аспект мы не должны забывать, нельзя сказать людям: "Подождите, и в 2020 году вы будете хорошо жить". Надо, чтобы с каждым годом они чувствовали это улучшение. И чтобы не власти или депутаты доказывали им, что они хорошо живут, а чтобы они это чувствовали сами. По моему мнению, не важно будет ли у нас центр ДВФО или нет. Это ни коем образом не отразиться ни на социальной, ни на культурной, ни на экономической структуре города. Он был и остается краевым центром и один из базовых бизнес - центров на Дальнем Востоке. Его место стратегически предусмотрено самой природой, можно сказать - мы уже выиграли в лотерею и теперь обязаны использовать шанс.

Александр ЛЕБЕДЕВ, представитель регионального фонда "Здоровье нации"

- Полагаю, что для стратегического развития города целесообразнее всего вкладывать деньги в здравоохранение. Не могут больные люди построить хороший город для жизни. Особое внимание стоит уделить охране здоровья детей и беременных женщин, иначе для кого мы строим наш город? Второе направление вложений - городское хозяйство, это и строительство нового жилья и дорог, и медицинских центров. Что касается стратегического решения интегрироваться ли Владивостоку в АТР, быть ли форпостом России на Тихом океане или тянуть на себя одеяло административного центра ДВФО, - думаю все три заявки, как говорят в народе, "понты". Главное, чтобы в городе было удобно и комфортно жить. Тогда люди никуда не уедут и будут интегрироваться в окружающий мир сами по себе, без всяких официальных концепций.

Виталий НОМОКОНОВ, замдиректора юридического института ДВГУ:

- Конечно, идеальный город - это где не убивают и не воруют, где чистый воздух и чистые улицы, никто никому не мешает, легко добраться в нужное место.. В какие сферы вкладывать бюджетные средства? В дороги, которые не выдерживают критики, здравоохранение, ЖКХ? Хотя я понимаю, что и пункт "физкультура и спорт" и "образование" - тоже вещи нужные. Если говорить про стратегическое развитие в целом, то я бы предпочел видеть индустриальный, деловой и туристический мегаполис. Сделать Владивосток каким-либо центром - хоть ДВФО, хоть центром российской интеграции в АТР, по моему мнению, не совсем реально. Нам еще рано об этом говорить. А вот создать мегаполис, который со временем может превратиться в центр, вполне по силам.

Александр КОСЯЧЕНКО, генеральный директор ЗАО "Косандра":

- С моей точки зрения, людям все равно, как называется концепция развития города, - хоть интеграцией в АТР, хоть построением мегаполиса. Главное, чтобы в городе была стабильная политическая и экономическая ситуация, тогда он будет нормально развиваться. Мне больше импонирует формулировка "Центр российского влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе", но само по себе это ничего не меняет.

Юрий ЗЕЛЕНСКИЙ, председатель приморского отделения "Российского общества оценщиков":

- Деньги следует вкладывать в инфраструктуру города, в городское сетевое хозяйство, в очистные сооружения. Мы не можем дальше расширять строительство без решения этих насущных проблем. Затем - дорожное строительство. Третье - освоение новых территорий под застройку. Мне уже давно непонятно, что именно охраняют наши военные и почему у них в пользовании столько пригодных для строительства земель. Четвертое - благоустройство морской акватории города, у владивостокцев только один выход к морю - в районе Набережной. Прочее побережье занято заводами и военными. Правильнее было бы, со стратегической точки зрения, перенести их из центра и освободить побережье. Подобное проделали в Сан-Франциско, и теперь он стал мировым туристическим центром.

Теперь о глобальном позиционировании Владивостока. Я против наименования "форпост", оно давно устарело. Более симпатичен вариант "Центр российского политического, экономического и культурного влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Для города полезно, когда идет какая-то международная жизнь, причем не на уровне обмена делегациями, а в виде каждодневного общения обычных жителей.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru