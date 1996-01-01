"Мы выиграли в лотерею и обязаны использовать шанс..."

В номере ДДГ "ЗР" за 19 июня была опубликована анкета "Стратегический план". Речь шла о стратегическом плане развития Владивостока до 2020 г. В связи с этим наш вопрос известным горожанам - представителям власти и бизнес-структур: "Каковы перспективы у Владивостока?"

Галуст АХОЯН, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике ЗС ПК:

- Полномочия местного самоуправления и субъекта федерации различные. Стратегический план развития города должен предусматривать всестороннее развитие, нельзя сказать, что лучше вкладывать деньги в одну область и игнорировать другие. Лучше иметь плохие дороги и хорошее здравоохранение или наоборот? Хотелось бы, чтобы все финансировалось пропорционально. И про социальный аспект мы не должны забывать, нельзя сказать людям: "Подождите, и в 2020 году вы будете хорошо жить". Надо, чтобы с каждым годом они чувствовали это улучшение. И чтобы не власти или депутаты доказывали им, что они хорошо живут, а чтобы они это чувствовали сами. По моему мнению, не важно будет ли у нас центр ДВФО или нет. Это ни коем образом не отразиться ни на социальной, ни на культурной, ни на экономической структуре города. Он был и остается краевым центром и один из базовых бизнес - центров на Дальнем Востоке. Его место стратегически предусмотрено самой природой, можно сказать - мы уже выиграли в лотерею и теперь обязаны использовать шанс.

Александр ЛЕБЕДЕВ, представитель регионального фонда "Здоровье нации"

- Полагаю, что для стратегического развития города целесообразнее всего вкладывать деньги в здравоохранение. Не могут больные люди построить хороший город для жизни. Особое внимание стоит уделить охране здоровья детей и беременных женщин, иначе для кого мы строим наш город? Второе направление вложений - городское хозяйство, это и строительство нового жилья и дорог, и медицинских центров. Что касается стратегического решения интегрироваться ли Владивостоку в АТР, быть ли форпостом России на Тихом океане или тянуть на себя одеяло административного центра ДВФО, - думаю все три заявки, как говорят в народе, "понты". Главное, чтобы в городе было удобно и комфортно жить. Тогда люди никуда не уедут и будут интегрироваться в окружающий мир сами по себе, без всяких официальных концепций.

Виталий НОМОКОНОВ, замдиректора юридического института ДВГУ:

- Конечно, идеальный город - это где не убивают и не воруют, где чистый воздух и чистые улицы, никто никому не мешает, легко добраться в нужное место.. В какие сферы вкладывать бюджетные средства? В дороги, которые не выдерживают критики, здравоохранение, ЖКХ? Хотя я понимаю, что и пункт "физкультура и спорт" и "образование" - тоже вещи нужные. Если говорить про стратегическое развитие в целом, то я бы предпочел видеть индустриальный, деловой и туристический мегаполис. Сделать Владивосток каким-либо центром - хоть ДВФО, хоть центром российской интеграции в АТР, по моему мнению, не совсем реально. Нам еще рано об этом говорить. А вот создать мегаполис, который со временем может превратиться в центр, вполне по силам.

Александр КОСЯЧЕНКО, генеральный директор ЗАО "Косандра":

- С моей точки зрения, людям все равно, как называется концепция развития города, - хоть интеграцией в АТР, хоть построением мегаполиса. Главное, чтобы в городе была стабильная политическая и экономическая ситуация, тогда он будет нормально развиваться. Мне больше импонирует формулировка "Центр российского влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе", но само по себе это ничего не меняет.

Юрий ЗЕЛЕНСКИЙ, председатель приморского отделения "Российского общества оценщиков":

- Деньги следует вкладывать в инфраструктуру города, в городское сетевое хозяйство, в очистные сооружения. Мы не можем дальше расширять строительство без решения этих насущных проблем. Затем - дорожное строительство. Третье - освоение новых территорий под застройку. Мне уже давно непонятно, что именно охраняют наши военные и почему у них в пользовании столько пригодных для строительства земель. Четвертое - благоустройство морской акватории города, у владивостокцев только один выход к морю - в районе Набережной. Прочее побережье занято заводами и военными. Правильнее было бы, со стратегической точки зрения, перенести их из центра и освободить побережье. Подобное проделали в Сан-Франциско, и теперь он стал мировым туристическим центром.

Теперь о глобальном позиционировании Владивостока. Я против наименования "форпост", оно давно устарело. Более симпатичен вариант "Центр российского политического, экономического и культурного влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Для города полезно, когда идет какая-то международная жизнь, причем не на уровне обмена делегациями, а в виде каждодневного общения обычных жителей.