Политическую "наружку" ФАС признала незаконной

Федеральная антимонопольная служба считает, что наружные рекламные щиты с политической агитацией противоречат закону "О рекламе". Как сообщает газета "Коммерсантъ", такой ответ ФАС дала на соответствующий запрос ЦИК.

Как выяснилось, наружная политическая реклама противоречит 19-й статье закона "О рекламе", в которой сказано о том, что уличные конструкции должны быть использованы "исключительно в целях распространения рекламы". Щиты с политической рекламой, которые активно используются во время предвыборных кампаний, этой статье противоречат чисто технически.

Впрочем, пока чиновники утверждают, что ответ ФАС - это еще не запрет на политическую рекламу, и консультации на эту тему будут продолжены. В частности, органы местного самоуправления, по всей видимости, будут запрещать щиты с политической рекламы лишь после официального ответа. По данным экспертов, доля политической рекламы составляет 6-7% от общего объема рынка. Предполагалось, что затраты на наружную рекламу к концу года могли превысить $90 млн.

Считается, что наружная реклама является важной частью избирательной кампании, поскольку ее присутствие на улицах и площадях городов постоянно напоминает простым гражданам про того или иного кандидата.