Газета из Суйфэньхэ желает издаваться в Приморье

Китайская газета "Российско-китайская торговля и экономика" планирует выход на российский рынок.

В 2006 г. газета начала выходить на русском языке с периодичностью два раза в месяц. По словам директора филиала Mudanjiang news media group CO.LTD. в г. Суйфэньхэ, выпускающего газету господина Ян СУЙ, пока русскоязычное издание распространяется в провинции Хэйлунцзян и предназначено для российских туристов и бизнесменов, приезжающих в город по делам и за покупками. Целью выхода на российский рынок господин Ян Суй ставит достоверное информирование российских граждан о видении перспектив сотрудничества с Приморьем с точки зрения китайцев. Правда, видение из Китая бывает порой диаметрально противоположно видению российских и в частности приморских властей.