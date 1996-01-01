КПРФ доросла до фракции

В Законодательном собрании Приморского края появилась новая фракция - "КПРФ".

До настоящего времени в краевом парламенте статус фракции был только у депутатского объединения "Единой России". В состав фракции КПРФ вошли депутаты, избранные по списку Приморского отделения КПРФ Владимир БЕСПАЛОВ, Эдуард АЛЕКСЕЕВ и ныне подследственный Дмитрий МУДРОВ. Руководителем фракции стал Беспалов, его заместителем - Эдуард АЛЕКСЕЕВ.

В соответствии с регламентом ЗС зарегистрированное депутатское объединение вправе инициировать создание временных комиссий ЗС или, например, вносить предложения о проведении закрытого заседания. Его руководитель также вправе участвовать в работе Совета ЗС ПК. Как отметил Владимир Беспалов, регистрация депутатского объединения позволит депутатам-коммунистам более активно участвовать в работе ЗС.