Мы наметили амбициозные планы

Когда заканчиваются июньские туманы, 2 июля, Владивосток традиционно празднует свой день рождения. В этом году вроде бы не круглая дата - 145 лет. Но празднуется она с размахом. Съехалось немало важных гостей. Власти воспользовались случаем и показали не только отремонтированные дома и фонтаны, но и возможности и перспективы тихоокеанской столицы. "ДК" знакомит с ними своих читателей в интервью с мэром Владивостока Владимиром НИКОЛАЕВЫМ.

- Владимир Викторович, почти полтора столетия Владивосток воспринимался в стране и в мире как форпост России на Тихом океане. После того как город открыли, показалось, что у него еще и большое экономическое будущее. Не случилось. И вот в последнее время вновь заговорили о том, что это место на карте - одна их самых перспективных российских "точек роста" в Дальневосточном и Тихоокеанском регионах. Вы встречаетесь с мэрами других городов, делегациями из соседних стран. Начинают ли, по вашим ощущениям, воспринимать этот город как столицу тихоокеанской России?

- Если говорить откровенно, то сейчас - да. Еще пару лет назад - нет. Потому что относились к городу и властям достаточно несерьезно. Были этому и поводы. Вспомните недавние политические дрязги и скандалы на всю страну. Согласитесь, когда в регионе нестабильность и противоборство властей - это настораживает и простых людей, и бизнес. По этой причине наш город, который имеет большой экономический и политический потенциал, по праву претендующий на звание столицы Дальнего Востока России, и даже одного из ведущих центров Азиатско-Тихоокеанского региона, терял свои позиции и инвестиционную привлекательность.

Сегодня приходится много делать, чтобы менять тот имидж, а за одно и стереотипы в умах политиков и бизнесменов - россиян, дальневосточников, да и самих владивостокцев. Думаю, приезд большого количества российских и иностранных высокопоставленных гостей на празднование 145-летия Владивостока говорит о переменах в восприятии Владивостока. Не только мэры крупных городов России, но и Азиатско-Тихоокеанского региона, Америки сегодня хотят сами убедиться в возрождении города. Крупный бизнес и российский, и иностранный - зачастил к нам. Все это говорит о больших перспективах столицы Приморья. Хотя мы понимаем, что это определенный аванс, и сделать нам предстоит в экономическом, социальном плане очень много. Этим сейчас и занимаемся.

- Во Владивостоке сосредоточена треть населения края, располагаются мощные даже по меркам региона предприятия и фирмы, многие из которых имеют владельцев в Москве. С одной стороны, это большие возможности, с другой - сложности. Как администрация выстраивает свои отношения с крупным бизнесом?

- Вы правы, сегодня в городе работает крупный даже по российским меркам капитал, который является основой нашего городского бюджета. Это крупные налогоплательщики, которые наполняют городскую казну. Они предоставляют рабочие места населению, которое платит основной остающийся полностью на нашей территории налог - налог на доходы физических лиц. Его доля во всех налоговых поступлениях - 60%. К сожалению, эти поступления сегодня стали меньше, потому что государство приняло решение делить их не 50 на 50 между центром и регионом, а 70 на 30, и не в пользу территории. Поэтому сегодня мы ведем работу, которой в городе надо было давно заниматься. Анализируем ситуацию на предприятиях всех форм собственности - не только крупных, смотрим там уровень средней зарплаты. И там, где он явно занижен, рекомендуем поднимать. Понятно, что появились недовольные. Но мы доказываем правоту с цифрами в руках. Вот, например, в городе 28 транспортных компаний. Средняя зарплата персонала там - 680 рублей. Хотя прожиточный минимум в крае больше трех тысяч рублей. Поэтому здесь не собираемся отступать и будем требовать лишь одного: чтобы зарплата у людей росла или выходила из тени. Тогда и бюджет городской будет увеличен на 20-30 процентов.

Смотрим и арендные платежи. Они, кстати, почему-то не собирались раньше и наполовину от запланированного. Мы изменили эту ситуацию. Ввели реальные арендные ставки с учетом новых коэффициентов. При этом учли социальную направленность бизнеса. Например, сделали преференции для предприятий, которые занимаются производством и реализацией хлебобулочных изделий, производством продуктов питания. Но на строительство, автозаправки - сделали ставки выше. Этот бизнес в силу сложившейся конъюнктуры более эффективный и может приносить владельцам большие доходы. С этим никто не спорит.

Есть и другие пути взаимодействия с бизнесом и наращивания доходов. Например, земля, экология. Это такие киты, которые почему-то никогда не являлись основой бюджетного наполнения и были запущены. Но наша администрация поставила себе сейчас амбициозные задачи: только за счет вышеперечисленной работы сделать доходную часть нынешнего бюджета на 700 млн больше, чем в прошлом году. Это сейчас происходит. По объему наш бюджет сегодня впервые за последние годы опережает бюджет столицы федерального округа - Хабаровска.

Решение этих вопросов будет иметь положительную тенденцию и для края, потому что Приморье в целом тоже получит увеличенные платежи за расположенную во Владивостоке краевую землю. Рост, думаю, будет в два раза. Правда, этот налог заработает со следующего года. Федеральная же власть уже почувствовала новые тенденции. Дело в том, что в течение предыдущих 4-х лет власти Владивостока не платили налог на фонд зарплаты не только работников аппарата управления, но и большинства муниципальных служащих. Сегодня у нас есть план реструктуризации этой задолженности на два года, и мы отчисляем как текущие платежи без задолженностей, так и положенное по реструктуризации. В общем, расчищаем завалы, активно взаимодействуем с населением, налаживаем отношения с бизнесом, властями всех уровней.

- Новая команда меняет подходы к формированию бюджета, пытается выстраивать общие правила игры на налоговом поле, выступает за прозрачность бюджета, поставила перед собой амбициозные задачи. Но хватит ли сил собрать доходы и хватит ли денег и умения реализовать многочисленные социальные программы? Тем более что теперь надо будет все это увязывать с продолжающейся реформой самоуправления.

- К сожалению, или к счастью, жизнь рассудит, но с 1 января бюджет будет возможен лишь при условии принятия целого ряда нормативных актов в рамках реформы самоуправления. Сейчас идет процесс принятия новых законодательных актов. С половиной мы уже справились, до конца года городской думе предстоит еще принять 40 местных законов. Как отмечают контролирующие структуры, полпредство, Владивосток в этом деле идет в числе лучших в стране. Будущий бюджет будет четко разбит по кодам, по доходам. Если доходы от земли - так от земли, если приватизация - так приватизация. Раньше все было в общем котле, и о прозрачности речи не шло. Думаю, что новые подходы только добавят ясности в финансовой политике. Что же касается расходов, хватит или нет денег, то тут мы считаем и экономим на том, что безболезненно скажется на жизнедеятельности города. Идем по пути минимизации и начали со своего аппарата управления. В этом году мы за счет минимизации расходов на чиновников, которых сократили на 25%, добились приличной экономии средств.

Мы бы хотели больше денег направить на развитие города. Разработаны несколько прекрасных программ по восстановлению инфраструктуры, развитию здравоохранения, детского спорта. Но пришлось огромные суммы направлять на погашение налогов, 300 млн только кредиторской задолженности по ЖКХ, которую не платили 4 года. Остается в бюджете не так много, но тем не менее на подготовку к предстоящей зиме мы выделяем 120 млн рублей. Это в шесть раз больше, чем при прошлой администрации.

Понимаете, есть вещи, на которых просто нельзя экономить. Я никак не возьму в толк, как такой сложный город мог готовиться к зиме и проходить ее на 20 млн рублей? Сейчас в любую котельную зайдите - там чистота и порядок, новое оборудование. В этом году мы еще будем строить две новые котельные. Восстанавливаем в двухстах домов горячее водоснабжение - люди не имели горячей воды 30 лет. Думаю, что за два года сможем по всему городу запустить горячее водоснабжение. Кто упрекнет нас в этих затратах?

Очень важно, что вместе с краевыми властями мы обеспечили Владивостоку холодное водоснабжение. Конечно, помогли дожди. Но ведь и водозаборы построили. И новую технику, которая без раскопок определяет утечки воды, купили и задействовали. Теперь водопотери уменьшились. Кто-то скажет - латание дыр. Согласен, но с начала надо сделать хотя бы это. Дальше - больше. Сил и средств у нас хватит.

Я считаю, что бюджет должен иметь амбициозную направленность. В хорошем смысле слова. Нужно замахиваться на большие задачи и уметь находить на это средства. При этом не перейти грань, нащупать золотую середину, когда и бюджет пополняется, и бизнес развивается.

- Некоторые предприниматели считают, что как раз это у администрации не всегда получается. Было, например, немало недовольных, когда город поднял ставки на аренду муниципальных помещений...

- Да, одно время многие предприниматели говорили о том, что горадминистрация ошибается, когда увеличивает ставки арендных платежей на кв. метры муниципальной собственности, мол, это неподъемно для бизнеса. Но я уверен, что это блеф и политическая интрига тех людей, которые привыкли брать городскую недвижимость за бесценок и продавать, передавать другим. Сейчас цена арендного вопроса для бюджета в год - 500 млн руб. Это полмиллиарда дополнительных рублей на дороги, крыши, детские площадки. Раньше имущество, которое оценивается в миллиарды, приносило всего 100 млн рублей казне. Это что, правильно по отношению к остальным горожанам?

Мы посчитали, что лишь 7% предприятий малого бизнеса арендует у нас метры. А как же другие 93% арендуют по $ 20, $ 30, по $ 50 и по $ 100 за квадратный метр у частных владельцев недвижимости? И работают, и рентабельность у них нормальная. А тут было 2 $, а сделали $ 10 кв. метр. Да еще и коэффициент ввели понижающий, после чего осталось $ 4. Те предприниматели, которые никогда не арендовали помещения у мэрии, сказали нам, что это правильное решение. Надо уравнивать условия для бизнеса.

Есть еще причина недовольства. Мы наступили на хвост коррупционерам и взяточникам. Тем, которые покупали городскую аренду за $ 2, а сдавали за $ 20. Мы сейчас наводим в этом деле порядок. Сменили в управлении муниципальной собственности трех руководителей. Но систему надо ломать и в среднем, и в низшем звеньях. Поэтому в ближайшее время там произойдут изменения, кое-кто будет уволен с передачей документов в правоохранительные органы. Я знаю, о чем говорю. Люди идут ко мне и жалуются. Ветераны и пенсионеры за элементарные услуги муниципальных служб вынуждены платить чиновникам по $ 100-$ 200 за документ.

Но это частный пример. А вообще необходимая работа приобретает сейчас системный характер. Для того чтобы слышать и учитывать общественное мнение и мнение предпринимателей, по моему распоряжению создана группа, которую возглавляет Николай КОРОЛЕВ, мой заместитель, курирующий управление муниципальной собственности, архитектуры. Мы приглашаем сейчас к сотрудничеству всех предпринимателей. Работать будем напрямую. Выяснять без посредников, что нужно от власти и что требуется от бизнеса.

Самый простой пример - приведение в порядок территории. Кажется, в чем проблема? За каждым предприятием есть закрепленная территория. Ее надо содержать. Но некоторые считают, что если территория документально не оформлена, значит, пусть на ней лопухи растут. С советских времен все эти вопросы пописаны законодательно. Так что на ближайшее время у комиссии много работы.

- Новая команда начала не только с тактических задач и выполнения предвыборных обещаний - дороги, крыши, пассажирский транспорт, но и приступила к решению перспективных задач. Например, разработаны изменения Генерального плана Владивостока, создан отдел инвестиций...

- В этом направлении были определенные пробелы. Коллеги из Хабаровска пошли по этому пути еще несколько лет назад. Что дает Генплан и что не дает? Это градостроительная конституция, которая является основой и уставом планируемого строительства. Последний Генплан был выработан в 1989 году. На сегодня он устарел, но не настолько, чтобы переделывать его полностью. Наши предшественники тоже представляли себе, что город будет миллионником и что он должен быть готов обслуживать больше людей. А значит, были заложены определенные темпы строительства жилья, проработаны программы развития ТЭКа, ЖКХ и других сфер. Взяв его за основу и доработав с учетом нового законодательства (общественные слушания), мы будем принимать новый генплан в конце года. Прописывать конкретные стройки и разбивать город на сектора будем на втором этапе. Там мы четко обозначим, что строить и сколько. Только так можно правильно спрогнозировать город завтрашнего дня и город будущего.

Те, кто работал над этой проблемой в прошлой администрации, говорили, что для такой работы им надо 1,5 года. Это необоснованно долго и называется это бюрократией, которая процветала долгие годы. Выгодна она тем, кто привык в угоду частным интересам заниматься бессистемной застройкой, ни за что при этом не отвечая.

- Владимир Викторович, вы считаете, что через понятный план, привлекательные для инвесторов объекты и строительный бум можно сделать город процветающим?

- Это известный и проверенный путь. По нему идут Москва, Санкт-Петербург. Сегодня цена кв. метра новостроя во Владивостоке равна московской. Во многом искусственно, потому что не так много у нас строящихся объектов, есть проблемы с обеспечением коммуникациями. К тому же Владивосток - все же традиционно элитарный дальневосточный город. Здесь до Японии - час на самолете. Два часа на машине - Китай. Мы задумали большую программу, привлекаем инвесторов, как иностранных, так и российских. И я уверен, что в течение двух-трех лет во Владивостоке реально построить 2-3 млн кв. метров жилья. Москва столько строит за год. Но для этого нужен не один инвестор, а около 10. Нужны очистные сооружения, полигон твердых бытовых отходов, мосты, развязки, объездные дороги, надежная канализация и ливневка, энергоснабжение. На то она и власть, чтобы находить средства, инвесторов и решать проблемы, причем комплексно.

Вот, например, есть у нас экологическая программа по твердым бытовым отходам. Нужен новый полигон. На самом деле предприниматели или инвесторы готовы строить заводы по переработке мусора и готовы покупать этот мусор, а мы его сегодня экономически неграмотно выкидываем на свалку. Одна из последних наших совместных с ДВЭУК задумок, которые могут вылиться в конкретные разработки, - перевод ТЭЦ-2 на частичное отопление за счет мусора. И тогда не нужно строить такой мощный комбинат переработки твердых отходов. Оборудуется на станции распределительная площадка, сортируется мусор, и 20-30% идет в топку. Себестоимость услуг энергетиков снижается, тарифы, для населения и предприятий тоже. Так работают во всем мире.

Долгие годы говорили о том, что город наш дотационный, что нужна помощь. Но выясняется, что можно сделать так, чтобы он сам зарабатывал, имел определенную стратегию развития лет на 5-7, и был одним из красивейших городов России. Самое простое - кивать на кого-то. А вот сделать так, чтобы и деньги были, и производство работало, - это нелегко, но возможно.

Безусловно, экономический потенциал нашего города напрямую связан со строительством. Это доходы и новые рабочие места. Но есть еще одна, может быть, не такая доходная, но очень важная область развития - это туризм.

Мы готовим визитную карточку города. Владивосток - город-крепость. Аналогов в мире нет. На это можно сделать ставку, раскрутить этот привлекательный элемент. Для этих целей при главе администрации уже создана группа, куда входят представители всех городских туркомпаний. И мы будем стараться сделать наш город интересным и привлекательным не только для бизнеса, но и для всех его жителей и гостей.

Досье Город Владивосток - самый крупный на Дальнем Востоке России. Это промышленный, транспортный, научный и культурный центр, мощный тихоокеанский порт. Владивосток был образован 2 июля 1860 г. В эти дни горожане празднуют его 145-летие. Численность населения - 630 тыс. человек. В промышленности, транспорте и связи занята почти половина городского населения.

Досье Экономику Владивостока определяют транспорт, рыбная промышленность и машиностроение. Здесь начинается Транссибирская магистраль, базируются суда крупнейшего в стране морского перевозчика - Дальневосточного морского пароходства, расположен штаб Тихоокеанского флота, многие региональные отделения федеральных ведомств, 14 иностранных консульств.