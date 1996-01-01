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100 дней до конгресса

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Уже меньше 100 дней осталось до начала работы Дальневосточного международного экономического конгресса, который состоится в конце сентября в Хабаровске. И подготовка к нему идет полным ходом.

Такое значительное событие и по количеству участников, и по рангу приглашенных персон пройдет в нашем регионе впервые. Список гостей, которым уже направлены приглашения, включает представителей министерств и ведомств Российской Федерации, депутатов Государственной Думы и Федерального собрания, руководителей крупнейших финансово-промышленных групп, ученых. Первую скрипку в деловой программе Конгресса предстоит играть губернаторам дальневосточных территорий - под их руководством пройдут круглые столы, темы которых вобрали в себя самые актуальные вопросы развития Дальневосточного экономического региона.

Достаточно внушителен и список ожидаемых иностранных гостей. В их числе руководители Всемирного банка, члены Тихоокеанского экономического совета (ТЭС), Межправительственного форума "Азиатского-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихому океану (ЭСКАТО ООН), губернаторы регионов-членов Ассоциации региональных администраций стран СВА, представители правительств стран СВА, банков и финансовых организаций, генеральные консулы и т.д.

Организаторы конгресса активно презентуют предстоящее мероприятие как в России, так и за рубежом. Так, совсем недавно губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ провел официальный прием в рамках заседания АТЭС в Гонконге, на котором пригласил зарубежных коллег в Хабаровск для детального знакомства с экономическими возможностями Дальнего Востока России. По словам Виктора Ивановича, соседи по региону выразили живой интерес к предстоящему мероприятию. В ходе пресс-конференции, которую провел министр экономического развития и внешнеэкономических связей правительства Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ на Санкт-Петербургском международном экономическом конгрессе, состоявшемся в июне, также прозвучали приглашения - уже российскому бизнесу.

Как сказал журналистам Александр Левинталь по возвращении в Хабаровск, оргкомитет сегодня озабочен тем, чтобы конгресс в Хабаровске стал эффективным деловым мероприятием, а его парадная сторона стала приятной составляющей, по которой гости могли бы судить о гостеприимстве и радушии дальневосточников.

С условиями участия в Дальневосточном международном экономическом конгрессе и темами предстоящих пленарных заседаний и дискуссий за круглыми столами любой заинтересованный уже сегодня может ознакомиться, зайдя на официальный сайт конгресса по адресу: www.dvсongress.ru.

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