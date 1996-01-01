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Хороша Япония, да дома кормят лучше
"Мы не просто верим, мы хотим, чтобы у нас было, как в Японии", - оптимистично заявил глава администрации дальневосточной столицы Александр СОКОЛОВ после поездки в Страну Восходящего солнца.
Там наш градоначальник участвовал в 20-й встрече глав муниципалитетов городов Восточной Сибири, Дальнего Востока и западного побережья Японии. Делясь впечатлениями о визите, он признался, что в Японии есть на что посмотреть, а вот в Хабаровске пока особо не на что...
Соколов сообщил, что во встрече принимали участие руководители 13 российских и 18 японских городов. Хабаровский мэр выполнял очень важную миссию - будучи президентом ассоциации мэров городов Дальнего Востока и Сибири по дружественным связям с городами Японии, он возглавлял российскую делегацию. В числе наиболее важных вопросов, которые обсудили мэры, было развитие экономики, туризма, обеспечение безопасности жизни и культурные связи.
- Мы ждем, что в ближайшее время к нам двинется японский капитал, - рассказал Александр Соколов. - Нам нужно более серьезно вкладывать деньги в развитие совместного производства.
Правда, он тут же оговорился, что пока речь не идет о каких-то крупных проектах. К примеру, японцы предлагали создать в Хабаровске предприятие по сбору японской техники. Однако хабаровские власти посчитали этот проект преждевременным. Также несколько смущает главу дальневосточной столицы масса предложений по торговле. Японские товары на фоне китайского ширпотреба выглядят хоть и солиднее, но намного дороже.
- Я не думаю, что это все будет интересно на нашем рынке, - сказал Соколов. - Местный рынок пока не совсем готов.
Судя по всему, не готовы мы и к тому, чтобы массово привлекать к себе японских туристов. Их пугают цены на авиаперелеты, да и сервис, откровенно говоря, не фонтан. Японцы, привыкшие к безукоризненному обслуживанию, испытывают в России шок. Поэтому пока к нам с удовольствием едут только "экстремалы". Более того, у нас только в дорожных авариях гибнет больше людей, чем в Японии во время стихийных бедствий.
- Нам, чтобы к такому прийти, нужно менять психологию людей, - решительно заявил мэр и сказал, что надо еще много чему учиться у японцев.
В заключение мэр пожаловался, что график работы в течение трех дней был настолько плотный, что некогда было даже поесть по-человечески. И хотя многие члены российской делегации уже в первый день просили сала и борща, наш глава держался молодцом и ел то, что давали. Но тутже здесь признался, что в Хабаровске его кормят намного вкуснее. Представляете, если бы было наоборот?
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