Отсутствие мэров экономит деньги

В Дальнегорске, как известно, до сих пор нет избранного главы, есть и.о. мэра Виктор КОЛОСКОВ. Между тем на годовое содержание главы в местном бюджете предусмотрено 800 тыс. руб.

Так как главы, по сути, нет, идет экономия средств. И Колосков предложил на внеочередном заседании городской думы рассмотреть вопрос о перераспределении финансов.

Попросту предложено направить эти сэкономленные средства на нужды города и округа. За счет их планируется открыть в детсадах дополнительные ясельные группы, часть денег направят на софинансирование трудоустройства подростков в летнее время и содержание детей в пришкольных лагерях. По программе "Общественный правопорядок" для ГОВД закупят оборудование для дактилоскопии. Кроме того, на празднование Дня Победы было потрачено 78 тыс. руб.

Между тем в отсутствие отстраненного от должности мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА также экономится средства в бюджете краевого центра. На что будут направлены сэкономленные деньги, пока неизвестно.