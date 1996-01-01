Продажа на корню в порядке очереди

Третий год идет приватизация муниципального имущества во Владивостоке, и только сейчас ситуация начинает понемногу упорядочиваться.

Если в 2005 г. с протестами в суд обратились более 20 недовольных арендаторов, то в 2006 г. таких обращений уже единицы. До окончания изменения формы собственности муниципального имущества осталось 1,5 года.

В Думу Владивостока внесен перечень, который состоит из 137 объектов недвижимости, и депутаты внимательно изучили список приватизируемого имущества. Между тем и у Лиги торговых предпринимателей, и у представителей малого бизнеса остается немало вопросов по принципам ценообразования, очередности, преимущественному праву выкупа помещений.

Постоянная комиссия порекомендовала думе исключить из программы приватизации на текущий год два помещения по обращениям руководства ОАО "Приморский торговый дом книги" и Владивостокского городского казачьего общества.