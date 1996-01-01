Приключения иностранцев в России

Практический семинар по актуальным вопросам миграционной политики и гражданства РФ состоялся в Центре национальной корейской культуры в Артеме. Главными темами обсуждения стали проблемы привлечения иностранной рабочей силы и оформления разрешений на временное проживание иностранцев в России.

Подобное мероприятие такого масштаба в Приморье состоялось впервые. Организатором и спонсором семинара стала Ассоциация корейских организаций Приморья при активной поддержке и участии аппарата Главного федерального инспектора в Приморском крае, краевой администрации, Федеральной миграционной службы России по Приморскому краю, а также Фонда мира в Северо-Восточной Азии. В семинаре приняли участие представители корейской, узбекской, таджикской, азербайджанской и других национальных диаспор и общин Приморского края, а также работники консульских служб Республики Корея и КНДР.

Подобное внимание к миграционным процессам не случайно. Приморье стало одним из первых регионов страны, чья программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, утверждена Правительством РФ. Тем не менее более 11 тыс. человек в Приморье не могут получить гражданство.

Кроме того, в настоящее время одной из самых злободневных проблем для большинства граждан, прибывающих в край из-за пределов России, стало оформление разрешений на временное проживание (РВП). В 2007 г. квота на оформление РВП в Приморье составляет всего 50 человек.

Причем это количество предусмотрено как для жителей дальнего зарубежья, так и для граждан бывших союзных республик. Краевые власти уже приняли решение обратиться с инициативой об увеличении квот в Правительство РФ.