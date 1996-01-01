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В Хасанском районе разгорается имущественный конфликт
Краевая законодательная власть призвана поставить точку в конфликте между администрациями Хасанского района и Славянского городского поселения, входящего в состав района. Но поставит ли?
На последнем заседании Законодательного собрания Приморского края депутаты должны принять законы, закрепляющие разграничение имущества между муниципальными районами и поселениями, входящими в границы этих районов. Хасанский район фигурирует как один из самых проблемных. В соответствии с государственной программой приватизации районная администрация выставляет на торги ряд объектов муниципальной собственности, с продажей которых категорически не согласна администрация Славянского городского поселения.
Городское поселение Славянка - самая большая административная территория, входящая в состав Хасанского района. Здесь проживают 14,7 тыс. человек, или 43,7% от численности всего района.
В 2006 г. районная администрация определила к продаже частным структурам и физическим лицам 45 объектов и столько же - в этом году. Все 90 объектов находятся на территории Славянского городского поселения. Общая продажная стоимость объектов, выставляемых на продажу в этом году, составляет около 20 млн руб. Для сравнения, среднегодовой бюджет городского поселения Славянка составляет 18 млн руб.
Среди представленного к продаже имущества: кинотеатр "Витязь", спортивно-оздоровительная база "Зенит", контрольный пакет акций АО "Хасанкомэнерго", причальная стенка для швартовки катеров и паромов, полигон для сохранения бытового мусора, 2 административных помещения. По словам первого заместителя главы Славянского городского поселения Ирины КУЧИНОЙ, все эти объекты были выставлены на торги с нарушением закона о местном самоуправлении. Согласно закону, приватизация производится после процесса разграничения и перепрофилирования. В отношении же названных объектов этого сделано не было. Кстати, решением Приморского арбитражного суда от 25 апреля 2007 г. признается недействительным решение Думы Хасанского района № 453 об утверждении перечня имущества Хасанского муниципального района, подлежащего приватизации в 2006 г.
Но позиция главы Хасанского района Вячеслава КРЫСИНА неизменна: мы выставляем имущество района на продажу в соответствии с государственной программой приватизации. Позицию депутата краевого Законодательного собрания от Хасанского района Джамбулата ТЕКИЕВА можно охарактеризовать как молчаливое одобрение политики районной администрации. Большинство членов согласительной комиссии, куда вошли участники конфликтующих сторон, - представители краевого законодательного собрания и администрации Приморского края, также поддержали в вопросах разграничения имущества администрацию Хасанского района.
Весьма вероятно, что и ЗС ПК в этом конфликте не поможет органам местного самоуправления Славянки и примет краевой закон, подтверждающий разграничение имущества в пользу районной администрации и ее приватизационной политики. По крайней мере, на последнем заседании комитета ЗС по экономической политике и собственности было решено отклонить претензии администрации Славянского городского поселения и поддержать позицию большинства членов согласительной комиссии.
Впрочем, администрация Славянского городского поселения сдаваться не собирается. С помощью решения Приморского краевого арбитражного суда и через обращение к администрации Президента России она намерена воспрепятствовать распродаже имущества на территории Славянки и перевести его в собственность поселения.
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