Перебор на фоне недоплаты

Налоги, уплаченные гражданами и организациями Приморья в этом году, мало-помалу вылились в кругленькую сумму - 7,7 млрд руб. Их них 82% уже потрачено. Депутаты комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморского края на последнем заседании заслушали, как администрации края отчитывалась об исполнении бюджета за I квартал 2007 г. Оказалось, что доходы превысили расходы и профицит краевого бюджета в I квартале этого года составил 759 млн руб.

Истрачены эти деньги непропорционально. На высоком уровне профинансированы здравоохранение и спорт - на 90% от запланированного в бюджете края. На социальную политику потратили 74%, на образование - 78%. Зато жилищно-коммунальное хозяйство получило только 43% от заявленных денег.

На реализацию национальных проектов выделено в общей сумме 131,5 млн руб. Депутат ЗС ПК Владимир БЕСПАЛОВ обратил внимание краевых финансистов на предстоящие расходы по перерасчету субсидий населению за услуги жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Постановлением губернатора края "О региональном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг". Но его успокоили, что денег на это мероприятие вполне хватит.

Было чем гордиться на заседании Сергею СОПЧУКУ. По словам депутата, коллегам третьего созыва не стыдно за краевую целевую программу ремонта дорог и улиц муниципальных образований за 2003-2006 гг., поскольку она признана в Приморье самой эффективной. И вправду, каждый автомобилист подтвердит, что дороги в крае гораздо лучше, чем во Владивостоке.

Досье С 2003-го по 2006 гг. на ремонт дорог и улиц муниципальных образований Приморского края затрачено 845,6 млн руб. Приведено в нормативное состояние 252 км магистралей. В границах 33-х муниципальных образований отремонтированы дороги и улицы протяженностью 499 км, из них 324,6 км - с асфальтобетонным покрытием, 174,8 км - с покрытием переходного типа. Ремонтные работы производились в 126 населенных пунктах края.

Заметно меньше оптимизма вызвало обсуждение вопросов о школьных завтраках, вознаграждениях за классное руководство, о нормативах оплаты труда работников муниципальных предприятий. С этим вопросом выступил глава ЗАТО Фокино Геннадий БУЧИРИН. Как посетовал глава, он "регулярно стоит перед дилеммой: в какую сторону нарушать закон, чтобы не снизить и без того небольшую оплату труда учителей и врачей".

Немалую сумму поможет сэкономить объединение двух детских домов города Большой Камень. Детей стало меньше, потому что многих взяли под опеку, и потому, как утверждает вице-губернатор Приморья Любовь ДРОЗДОВА, есть смысл укрупнить муниципальное заведение. Хотя, казалось бы, чем меньше детский дом, тем уютнее в нем детям.

Одним из ключевых можно назвать вопрос о законодательной инициативе депутатов Законодательного собрания Приморского края "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ". Речь идет об общеизвестном встречном денежном потоке в виде налогов из периферии в центр и обратно, но уже в виде трансфертов. Можно было бы часть налогов (например, на добавленную стоимость) оставлять на местах, в распоряжении муниципальных образований. Как сказал Галуст АХОЯН: "Чрезмерная централизация налоговых сборов противоречит мировой практике". Этот, в общем-то, теоретический вопрос вызвал заметное оживление в зале и реплику о том, что бюджеты муниципальных образований хронически недофинансируются как минимум на 50%.