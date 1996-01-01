"Хотелось бы больше работать на Россию"

У легендарного дальневосточного города Юности 12 июня - юбилей. Однако что такое для города 75 лет?! Так что Комсомольск-на-Амуре по-прежнему юн, остается оборонно-промышленным форпостом России на Дальнем Востоке, а также способен, осваивая современные технологии, конкурировать на самом высоком уровне с заграницей, за что там, судя по словам мэра, его не очень любим.

Досье Город Комсомольск-на-Амуре образован в 1932 году в Хабаровском крае, на левом берегу р. Амур. 271,5 тыс. жителей (2007 г.). Занимаемая площадь - 325 кв. км. Третий по величине город в ДВФО, крупнейший промышленный и научно-технический центр региона. Крупнейшие предприятия: ОАО "КнААПО", ОАО "АСЗ", ОАО "Амурметалл", ОАО "НК Роснефть - КНПЗ", МУП "КнАЗПТО", ОАО "Амурлитмаш", ЗАО "Завод твердых сплавов". Оборот крупных и средних предприятий города в 2006 году составил 37,1 млрд руб. (30,3% от суммарного оборота предприятий и организаций Хабаровского края).

Говоря о внешнеэкономических связях, глава Комсомольска Владимир Петрович хитро прищуривается:

- Сказать вам, почему у нас в городе практически нет совместных предприятий? Вот, в Хабаровске зарегистрировано около 500, в крае - около 1000. Конечно, многие из них только на бумаге существуют. А у нас всего пара-тройка зарегистрирована. Или почему у нас нет побратимов? Мне один из американских консулов в приватной беседе так и сказал: "А у вас и не будет побратимов, вы - оборонный город". Так что для них мы олицетворяем промышленную и интеллектуальную мощь российского государства. И они не стремятся развивать нашу обороноспособность. К примеру, есть предложения от японских фирм (в том числе по лесопереработке), но они очень долго их проработкой занимаются. Или, скажем, с китайским городом Цзямусы у нас огромные культурные связи. Но как доходит до экономики - им нужно сырье, а мы хотим продать свою промышленную продукцию. Мы, кстати, участвуем в Ассоциации промышленных городов Северо-Восточной Азии: там помимо Японии, Китая, Кореи представлен лишь один российский город. Это хороший опыт, что такое рынок и что такое борьба за рынок. Мы-то еще не жестко работаем на рынке, мы пока учимся.

Досье Михалёв Владимир Петрович родился 1 января 1949 года в Талды-Курганской области. По образованию инженер-механик, имеет изобретения, кандидат экономических наук. С 1971 года трудился инженером-конструктором на экспериментальном заводе коммунального оборудования. Затем работал на Талды-Курганском заводе свинцовых аккумуляторов инженером, начальником отдела, главным инженером завода. С 1981 года - директор электротехнического завода (Комсомольск-на-Амуре). С 1987 года - первый зампредседателя горисполкома. В 1991 году назначен главой администрации города Комсомольска-на-Амуре. С тех пор еще трижды (в 1996, 2000, 2004 годах) избирался на этот пост. Председатель Совета глав муниципальных образований Хабаровского края, член Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, финалист конкурса "Российский Мэр-95", почетный гражданин города, отмечен государственными наградами.

При этом родной Комсомольск Владимир Петрович считает вполне конкурентоспособным:

- Одна из японских фирм несколько лет назад провела мониторинг дальневосточных городов - и Комсомольск для них оказался одним из наиболее инвестиционно привлекательных городов. Плюсов здесь много - развитая промышленная база, энерго- и теплосети, недостатка в энергии нет, есть газ, нефтезавод. Подготовленные квалифицированные кадры есть и продолжают готовиться в местных вузах и техникумах. Выход к морю, близость портов, железная дорога - пожалуйста, Транссиб.

А что мешает - это известно: необходимо установить энерго- и транспортные тарифы на общероссийском уровне, чтобы обеспечить конкурентоспособность наших компаний на российском рынке. Пока же большинство крупных предприятий города в основном ориентированы на экспорт - их доля в общем экспорте Хабаровского края 45%.

- Нефтезавод производит часть продукции на экспорт, "Амурметалл" - большая часть на экспорт, авиазавод сейчас работал над заказом для Венесуэлы, судостроители работают для Вьетнама, Индии, Германии, лишь несколько судов - для себя. Мы оторваны от России, а нам бы хотелось больше работать на Россию, - сетует комсомольский мэр.

При этом Владимир Михалев, разговаривая с журналистами по поводу юбилея города, все больше упирает на объекты соцкультбыта. Вот, мол, в отличие от всероссийской практики 90-х годов, все детсады в городе уберегли и по поводу системы профобразования градоначальника в Москву зовут советоваться. Опытный управленец и практик, Владимир Петрович вообще всегда привык работать на перспективу - будь то развитие сотовой связи или борьба с автомобильными "пробками".

Так что вопрос "ДК" - "Почему в городе не идет строительство жилья?" - задел мэра за живое:

- Ну, построили мы пятиэтажку в самом центре города, где квадратный метр - 23,5 тыс. руб. Полдома предложили бюджетникам на хороших условиях: первый взнос - 15%, рассрочка - 10 лет и без процентов. Так мы полгода распределяли это жилье и до сих пор продаем эти квартиры по этой стоимости! Проанализировали - почему так. Все очень просто: в прошлом году стоимость квадратного метра на вторичном рынке была 14 тыс. руб., сейчас средняя - 16,5 тыс. руб. А люди уже умеют считать деньги - в Комсомольске до тысячи квартир в год продается на вторичном рынке, а 800 с лишним человек взяли в банках кредиты на покупку жилья. Поэтому с прошлого года мы перестроились и начали развивать ипотечное кредитование. Кроме того, мы разработали особую схему предоставления жилья молодым - они сами подбирают и покупают себе квартиры на вторичном рынке. По этой схеме в прошлом году 10 семей купили себе жилье, а в этом году планируем уже 50 семей. Конечно, мы подготовили несколько площадок для строительства. Но, поймите, никто не будет вкладывать деньги, не будет всплеска жилищного строительства, пока вторичный рынок жилья не приблизится к первичному. Или пока не будет льгот для населения.

Журналистов, естественно, интересовали крупные промышленные проекты, однако о том, чего пока нет, Михалев рассуждать не любит. Будь то самолет пятого поколения, который поручили разрабатывать Комсомольскому авиазаводу (хотя это и "сверхпрестижно и перспективно"), или проект строительства в Комсомольском районе алюминиевого завода ("никакой конкретной информации мы не имеем").

Наш вопрос о дальневосточном судостроительном субхолдинге тоже особого энтузиазма не вызвал:

- Еще не закончен первый этап формирования, и какова структура, какой будет холдинг - пока не известно. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы его центр управления был в Комсомольске, а не во Владивостоке. Ведь у нас здесь крупнейшее судостроительное предприятие. Однако от меня здесь очень мало зависит - решают ведь совсем другие люди.

Зато весьма подробно Владимир Михалев рассказал о попытке создать в городе свободную экономическую зону:

- Наша заявка была одной из лучших. Однако, если проанализировать, то выбрали те предприятия, где СЭЗ уже существовали. В Липецке уже был СП с итальянцами, где выпускали холодильники, в Татарстане - автомобили. У нас же были только проекты и предложения фирм по созданию предприятий. Реальных резидентов зоны пока не имелось, не было уверенности - поэтому мы особо и не лоббировали свою заявку. Но в этом году нам предложили вернуться к этому вопросу, и сегодня мы ведем интенсивную работу по поиску инвесторов-участников этой зоны.

К тому же, как полагает Михалев, многие нюансы пока мешают появлению СЭЗ в стране: в частности, для иностранных производителей нет льгот по работе на российском рынке.

- Поэтому мы ждем, что здесь будут определенные изменения. А пока работаем с крупными предприятиями. Так, здесь будет интенсивно развиваться Роснефть. И предложения есть о строительстве заводов по переработке нефти и выпуску пластических масс - полиэтилена, полипропилена. Очень перспективное направление.

А на вопрос "ДК" о перспективах родного города через пять лет мэр ответил так:

- Комсомольск по-прежнему будет крупнейшим промышленным центром Дальнего Востока. При этом люди будут получать зарплаты выше, будет более высокий уровень образования и здравоохранения, более комфортно жить будут. Хотя предпосылок к тому, что город вдруг начнет бурно расти, пока нет. Да, появится несколько новых заводов. Но это не будут гиганты. И, я думаю, нам не нужны гиганты, потому что город компактный, комфортный. Он имеет перспективу, может конкурировать и сохранить свой потенциал. А потенциал у нас огромный.