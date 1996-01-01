Амурская область в поисках добавленной стоимости

По данным Амурского научного центра ДВО РАН, рассчитанный экономический потенциал Верхнего Приамурья по минеральному сырью составляет около $700 млрд. Но пока эти богатства остаются невостребованными, а Амурская область - дотационным регионом. Изменить ситуацию последние несколько лет целенаправленно пыталась областная администрация, работая на повышение узнаваемости региона и, как следствие, на привлечение инвесторов. Такая активная позиция принесла положительные плоды - в область пошли инвестиции. Об этом, а также о новой стратегии межрегионального сотрудничества Приамурья с ближайшим соседом - Республикой Саха (Якутия) "ДК" рассказал вице-губернатор, начальник департамента экономического развития и внешних связей Александр ГОРДЕЕВ.

- Александр Владимирович, какие из заявленных три-четыре года назад инвестиционных проектов, считавшихся тогда фантастикой, сегодня становятся реальностью?

- Начну все-таки с тех мероприятий, которые мы провели, чтобы при словах "Амурская область" и "Благовещенск" в глазах партнеров не читался знак вопроса. Это прежде всего презентация области в посольстве России в Пекине в ноябре прошлого года, участие в трех Харбинских ярмарках, выезд совместно с делегацией правительства города Хэйхэ по трем южным провинциям Китая, участие в экономических форумах в Санкт-Петербурге, Иркутске, мое участие в инвестиционном форуме во Франции в Каннах. Наконец, третье совещание Российско-Корейского Комитета по Дальнему Востоку и Сибири - впервые в истории области у нас побывала столь представительная группа инвесторов и чиновников из Южной Кореи.

Некоторые считают, что инвестиционные процессы в области идут сами по себе, но это совершенно не так. Есть такое выражение - "вода камень точит". Так вот с каждой "каплей" подготовленной нами информации нас больше понимали, а затем это понимание переходило в реальное дело. Из объектов, о которых пять лет назад многие и не помышляли, самый крупный - это, конечно, Гаринское железорудное месторождение. В его освоение надо вложить почти 40 млрд руб., и этот проект реально начинает действовать. Но прежде мы о нем неоднократно рассказывали за рубежом, было много делегаций, в том числе из Китая, Республики Корея, которые рассматривали варианты освоения месторождения. После того как в конце прошлого года состоялся конкурс и определился, будем говорить, хозяин - компания "Ариком", входящая в холдинг Peter Hambro Mining, началась практическая работа.

Подготовлен проект соглашения между администрацией области и этой компанией о совместной деятельности по освоению месторождения. Создан штаб, в который вошли представители инвестора, муниципальных органов власти, на территории которых находится месторождение, и будет строиться инфраструктура. Совместно готовятся документы в Инвестиционный фонд РФ для привлечения более 5 млрд рублей на строительство железной и автомобильной дорог, линии электропередачи. Объект внесен в проект программы развития Дальнего Востока и Забайкалья - самое крупное в области месторождение будет осваиваться методом частно-государственного партнерства. Планируемый объем рудопереработки - 10 млн тонн в год. По нашим прикидкам, область получит две тысячи рабочих мест и около110 млн руб. налогов только в период строительства.

Этот объект тянет за собой строительство другого - еще одной электростанции, Нижнезейской, или Граматухинской ГЭС, потому что лишь для металлургического комбината потребуется около 500 МВт электроэнергии. Значит, вырастут объемы производства у предприятий стройиндустрии. Создается, как модно сегодня говорить, кластер, или, пользуясь старой терминологией, территориально-промышленный комплекс.

Среди других объектов - освоение Березитового золоторудного месторождения в Тындинском районе, оно ведется с привлечением канадского капитала. Строительство фабрики подходит к концу, в этом году планируется получить первое золото. В целом месторождение будет давать 3 - 3,5 т драгоценного металла в год. Началось освоение Куранахского титано-магнетитового месторождения, в следующем году ожидаем первые 25 млн тонн руды. Рядом находится Бамское золоторудное месторождение, которое купила компания "Полюс"; здесь идет доразведка, а в перспективе будет построен золоторудный комбинат. Думаю, года через два начнется добыча золота на Маломырском месторождении в Селемджинском районе, где сегодня тоже ведется доразведка и обустройство. Таковы самые главные объекты, которые уже получили реальную жизнь и в ближайшем времени дадут отдачу.

Неслучайно по итогам прошлого года Амурская область улучшила свои показатели по инвестиционному потенциалу, поднявшись с 54-го места на 49-е, и по инвестиционному риску - с 68-го на 64-е. РА "Эксперт" повысило инвестиционный рейтинг Приамурья до уровня 3В1 (пониженный потенциал - умеренный риск). Это реальный результат нашей работы и своеобразный сигнал для инвесторов.

И, конечно, спасибо надо сказать первопроходцам - компании Peter Hambro Mining, которая первой из крупных компаний пришла с инвестициями на территорию Амурской области и в кратчайшие сроки построила золотодобывающее предприятие "Покровский рудник". Сегодня оно дает 50% из 14 тонн добываемого в области золота. Это был тот первый шаг, на который посмотрели другие инвесторы и поняли, что с нами можно иметь дело.

- Но в большинстве своем пока это не китайский капитал, хотя именно на инвестиции из Поднебесной была рассчитана львиная доля работы администрации?

- Инвестиции из КНР - это особый разговор. Мы часто бываем в Китае и находим понимание у руководителей провинции Хейлунцзян, крупных китайских компаний. Но есть особый менталитет, есть свои правила ведения бизнеса. Европейцы, если решают сотрудничать, приступают к работе быстро и активно. Китайские партнеры очень долго присматриваются. Бывает, что от начала переговоров до реализации проекта проходит не год и не два. В качестве примера можно привести месторождение апатитов в Тындинском районе. Около двух лет мы возили туда китайские делегации, но только сейчас выходим на реальное создание совместного предприятия по разработке этого месторождения.

Китайский капитал в общем объеме иностранных инвестиций в область (по итогам 2006 года - $135 млн ) не превышает 2%. Это три кирпичных завода, которые они построили в области, и инвестиции в строительство: компании "Хуафу", "Удача-строй" и несколько других строят жилье и офисные помещения в Благовещенске. В остальном же пока позиция выжидательная, хотя отчасти это и понятно. У них вдоль границы построено много перерабатывающих предприятий, рассчитанных на наш лес, сегодня они незагружены, поскольку мы изменили свою политику и вынуждаем вести переработку на нашей территории. Должно пройти некоторое время, для того чтобы они осознали, что круглый лес от нас уже не получат и нужно создавать лесоперерабатывающие предприятия на нашей территории.

Но, я надеюсь, несколько проектов в ближайшее время все-таки, как говорят экономисты, "выстрелят", в том числе в сотрудничестве и с корейскими инвесторами. Последние очень заинтересовались продукцией лесохимии благовещенской компании "Аметис". Это биологически активные добавки из лиственницы, которые могут использоваться в косметологии, фармацевтике и пищевой промышленности.

Мы пытаемся активизировать муниципальные образования. Пусть на местах проекты будут не такие капиталоемкие, но они должны быть, к этому надо стремиться. Муниципальные образования разработали свои инвестиционные программы, у них есть реестры проектов, которые размещены на сайте администрации области. И мы их тоже доводим до потенциальных инвесторов.

Некоторые объекты начинают "срастаться", например, строительство завода по производству фанеры на базе мебельной фабрики в Райчихинске. Проявляют китайские инвесторы интерес к Огоджинскому месторождению коксующегося угля. Но там главным сдерживающим фактором является отсутствие железной дороги. Если нам удастся через Инвестиционный фонд РФ построить 80 км железной дороги от Февральска до Огоджи, то вопрос его освоения будет решен - хороший уголь нужен и в Японии, и в Корее, и в Китае.

Намерены развивать въездной туризм. (Мы сегодня практически живем на выездном - 75 тысяч амурчан выехало в прошлом году в Китай.) Доработанная программа развития туризма будет вынесена на ближайшую сессию областного совета. Конечно, осложняет ситуацию наша слабая логистическая схема: из стран АТР к нам надо ехать с пересадками. Но в награду туристам мы можем предложить уникальные охотничьи и экологические туры в тайгу, в верховья северных рек, отдых на Зейском и Бурейском морях. Хотя и здесь без инвестиций не обойтись - современному путешественнику и в тайге нужен комфорт.

- Похоже, государство повернулось к нам лицом, завершается работа над обновленной программой развития Дальнего Востока и Забайкалья, какие объекты из Приамурья попали в этот документ?

- Начну с двух цифр. Если в прошлом году по этой программе мы получили всего 227 млн рублей, то в проект нам удалось включить финансирование объектов из федерального бюджета почти на 30 млрд рублей. Но, дай бог, чтобы все это состоялось, ведь и раньше программы писали красивые... Среди наиболее крупных объектов - строительство трех линий электропередачи, сооружение второй очереди Благовещенской ТЭЦ, строительство подъездных автодорог от районных центров к трассе "Амур" - 14 объектов протяженностью 65 км.

На берегоукрепление реки Амур в районе Благовещенска заложено 4,2 млрд руб., иными словами, областной центр получит обновленную набережную протяженностью 6,5 км.

Включили такой объект, как строительство подъезда от Федеральной дороги "Амур" к Благовещенску и второго автодорожного моста через реку Зея. Существующий мост уже с трудом справляется с автомобильным потоком.

- Этот объект важен и в связи с возможным созданием в районе Благовещенска особой экономической зоны и международного мостового перехода через Амур. Скажите, администрация не намерена отступиться от этого проекта, пока не получившего большой поддержки Минэкономравития РФ?

- Мы решили подойти к нему с несколько других позиций - выстраивая новую стратегию сотрудничества Республики Саха (Якутия), Амурской области и КНР. Наш северный сосед активно развивается. В перспективе заканчивается строительство железной дороги с выходом от Якутска на БАМ и Транссиб. У них тоже очень богатые сырьевые запасы, и появляется необходимость выхода на международный рынок, а своих погранпереходов нет. Так что наше сотрудничество в этом плане весьма логично.

Есть два варианта: первый - развивать выход на Джалинду, но с китайской стороны от Мохэ нет железной дороги. Второй - использовать существующий переход Благовещенск - Хэйхэ с реализацией нашей давней идеи строительства моста. Теперь мы решили объединить усилия с таким экономическим тяжеловесом, как Якутия. Предварительно договорились, что все объекты, которые будут осваиваться на юге Якутии, надо увязывать с нашими северными объектами. Это позволит экономить средства на создание инфраструктуры, решить проблемы транспортировки сырья или готовой продукции комплексно. Объединяя усилия, мы выстраиваем единую логистическую цепочку: Якутия - Амурская область - Китай. Вопросам такого сотрудничества будет посвящен круглый стол в рамках 30-й ярмарки "АмурЭкспоФорум-2007" в июне, принять в нем участие мы пригласили правительства Якутии и провинции Хэйлунцзян.

Возможно, с учетом этих новых позиций нам удастся решить вопросы создания особой международной экономической зоны и строительства моста через Амур. Но концепцию надо серьезно прорабатывать. В случае успеха это станет прецедентом, когда два субъекта РФ вместе идут в правительство и предлагают конкретную инвестиционную программу, реализация которой выгодна для всей страны. Ведь нефтяной проект идет в этом же направлении: Якутия - Приамурье - КНР, далее просматривается газовый и энергетический коридоры. С реализацией данных проектов оживает экономика региона в целом: заказы получают предприятия машиностроения, дорожники и иные сопутствующие производства.

- Назовите основную тенденцию в экономике области сегодня?

- У нас разворачивается своя переработка. И эта тенденция должна быть в ближайшие годы ведущей. Самое главное - уход от простой добычи полезных ископаемых, продажи сырья. Начались их переработка на месте и производство готовой продукции с добавленной стоимостью. Поэтому я с большим оптимизмом смотрю на ближайшую перспективу. Наши пятилетние усилия и наработки, а также федеральные инфраструктурные проекты и проекты крупных российских корпораций начинают приносить результаты. Это как поток: камень цепляется за камень, и вот - мощная лавина. До лавины инвестиций нам пока далеко, но потоки их становятся все ощутимее.