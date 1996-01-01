Российско-китайская "Книга перемен"

2006 год - Год России в Китае был богат на события: сотни представителей власти, бизнесменов, работников здравоохранения и просвещения, деятелей искусства посетили КНР, приняв активное участие в выставках, форумах, симпозиумах и конференциях и обозначив возможности развития торгового и инвестиционного сотрудничества двух государств. Подписаны десятки соглашений о партнерстве, торговых контрактов, определены взаимовыгодные инвестиционные проекты.

Не меньшая активность наблюдается и в этом году: в марте визит в Москву председателя КНР Ху Цзиньтао дал старт Году Китая в России. В этом году во многих регионах проходят интересные мероприятия, задача которых расширить и перевести на качественно новый уровень стратегическое партнерство двух стран. Не могут остаться в стороне от этого процесса дальневосточные субъекты федерации, для многих из которых Китай - основной торговый и экономический партнер.

Вот почему "ДК" решил посмотреть, как в 2006 году реализовывалась на Дальнем Востоке принятая в ноябре 2005 г. лидерами двух стран пятилетняя "программа действий", направленная на укрепление экономического фундамента наших связей.

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