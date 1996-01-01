Дальний Восток становится приоритетной территорией

Полпред Президента Камиль ИСХАКОВ вынужден назначать свидания жене, которая по семейным причинам пока никак не переберется на Дальний Восток, в Москве. Основное рабочее время проводит там же. И хотя считает, что это неправильно, другого варианта пока не видит. Слишком много вопросов, касающихся насущных проблем, а самое главное - ближайшего и отдаленного будущего Дальнего Востока, решаются в федеральном центре именно сейчас. Формируется новая Федеральная целевая программа (ФЦП) развития Дальнего Востока. Это самый объемный пласт работы, которую нужно выполнить в исключительно короткие сроки. Регион отстаивает право на финансирование крупных инфраструктурных проектов. Готовность правительства развивать регион - хороший сигнал и для частных, в том числе зарубежных инвесторов. Один из них - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). На ежегодное собрание совета директоров банка, которое прошло в Казани, полпред и пригласил дальневосточных губернаторов, глав законодательных собраний, мэров.

"ДК" удалось побеседовать с Камилем Шамильевичем в студии местной телекомпании "Эфир", где казанские журналисты вели со своим бывшим мэром беседу за жизнь. Наши вопросы - о будущем региона.

- Камиль Шамильевич, что определило такой маршрут дальневосточного ВИП- десанта? Хотелось Казань показать?

- Губернаторы на наших советах давно высказывали пожелание побывать в Казани. А тут, можно сказать, выпал удачный повод. В столице Татарстана проходило ежегодное собрание директоров ЕБРР. Банк направляет в Россию значительные инвестиции и в форме кредитов, и через участие в акционерном капитале компаний. На встрече с президентом ЕБРР г-ном ЛЮМЬЕРОМ я рассказывал ему о Дальнем Востоке и привел несколько цифр, которые его шокировали. Мы представляем 40% территории России, а инвестиции банка в наш регион составляют только 9% . При этом инвестиционный потенциал Дальнего Востока оценивается примерно в 9 трлн рублей, или 230 млрд евро, участие же ЕБРР в региональных проектах - всего 700 млн. Команда дальневосточных губернаторов встречалась с директором банка, его заместителем, начальниками ряда департаментов, мы предметно говорили об этом. И этот диалог сможем продолжить во время визита представительной делегации Европейского банка на Дальний Восток.

- Какие региональные проекты могут заинтересовать банк?

- Банк готов больше работать с мэрами городов и непосредственно с инициаторами проектов, владельцами бизнеса. ЕБРР с интересом относится к проектам, в которых участвует Инвестиционный фонд. В регионе сейчас как раз на выходе несколько подобных проектов. Все наши переговоры прошли успешно. На этом этапе я очень доволен.

Есть еще один обнадеживающий фактор - инвесторы обращают на него внимание. У Минэкономразвития начинают меняться приоритеты. Глава МЭРТ Герман ГРЕФ в своем выступлении упоминает сначала Дальний Восток, а потом юг России. Пока опасаюсь говорить подробно о масштабах перемен, которые у нас предстоят, подождем утверждения новой ФЦП по развитию региона. Назову лишь некоторые важные детали: в регионе з а пять лет предстоит построить 6600 км дорог, пять тысяч км линий электропередачи, 15 аэропортов, 10 морских портов.

В своих экономических посылах Россия дает понять: Дальний Восток становится приоритетной территорией. Программа войдет в бюджет на три года, и мы получим гарантии финансирования. Но это только первый шаг, в дальнейшем она, возможно, будет увеличиваться. Понятно ведь, что за такой короткий период, который отпущен на ее формирование, нельзя окончательно скомпоновать все инвестиционные проекты.

- Федеральное правительство неоднократно подбиралось к Дальнему Востоку, звучало немало обещаний. Хватит ли сейчас политической воли довести все запланированное до конца?

- Нужно, чтобы нам, дальневосточникам, самим хватило воли и настойчивости. Не зря говорят, дитя не плачет - мать не разумеет. На самом деле я в последнее время чаще бываю в Москве, чем в округе. Мы провели вместе с территориями огромную аналитическую работу. Сергей Семенович СОБЯНИН нас поторапливал: нужно успеть определить основные цифры ФЦП до принятия трехлетнего бюджета, и мы работали быстро. Но в чиновничьих кабинетах тоже большое количество людей, нужно всех подталкивать, беспокоить и теребить.

У нас ведь есть отрицательный опыт - решения Совета безопасности по Дальнему Востоку, которые были приняты в 2002 году, выполнены только на 20%. Чтобы история не повторилась, Совет безопасности принял решение: контроль за выполнением поставленных задач федеральными органами власти поручить полпреду Президента России, то есть мне. Владимир Владимирович ПУТИН потребовал очень жестко: к концу года на Совете безопасности доложить, что сделали. Я иной раз чиновникам говорю: "Вы хотите, чтобы мы там встали и сказали, что ничего не сделано?" Это всех сразу напрягает, и отношение чиновников к исполнению поручений меняется.

А вообще на сегодняшний момент уже принято много кардинальных решений, которые дают уверенность в том, что поставленные задачи будут решаться до конца. Сформирована Государственная комиссия, приняты решения Совета безопасности о развитии региона, Президент России утвердил основные параметры, которые ложатся в основу всех программ. Мы понемногу ломаем стереотипы отношения к региону. Такой вот штрих - некоторые наши проекты, которые вошли в программу, пока не очень проработаны. Но нам пошли навстречу и приняли их к рассмотрению.

- Мы говорим о формировании ФЦП, а как идет разработка новой стратегии развития Дальнего Востока? Это параллельные процессы?

- Это еще более сложный вопрос. Нам необходимо разработать стратегию до 2025 года. Если учитывать, что по существующим ныне законам программы развития утверждаются на 6 лет, то получается, что стратегия - это по времени реализации сумма трех федеральных программ. Кроме того, есть еще такое понятие, как план социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья. Это совсем иной документ, и каким он должен быть, пока окончательного решения нет. Я думаю, туда должны войти все 28 ФЦП, которые у нас сейчас действуют, все бюджетные трансферты, возможности регионов. Должен получиться такой комплексный программный документ, которым мы могли бы напрямую руководствоваться.

Все это обеспечит системный подход, обозначит последовательность действий федерального центра, самих субъектов и муниципалитетов. Такой документ станет хорошим сигналом для частных инвесторов. Им будет понятна политика государства в отношении региона, они смогут более предметно увидеть свое место в экономических процессах, которые происходят на территории.

- Нужны еще механизмы реализации намеченных планов. Было обещано, что в Правительстве РФ будет сформирован некий орган, который будет специально заниматься вопросами региона.

- Каким будет орган управления вопросами развития Дальнего Востока - эта тема еще обсуждается. Очевидно то, что он необходим и у него должно быть достаточно полномочий, чтобы можно было реально влиять на происходящие процессы.

Пока же создана Государственная комиссия по вопросам Дальнего Востока, которую возглавляет премьер-министр Михаил ФРАДКОВ, я являюсь одним из его заместителей. И то, что эта комиссия активно работает, вы видите. За неполные полгода в ДВФО побывали многие ключевые для региона министры, первый вице-премьер Сергей ИВАНОВ. Идет работа над конкретными поручениями президента. Многие вопросы, касающиеся дальнейшего развития региона, нашли отражение в послании президента Федеральному собранию.

- Самые захватывающие перспективы сегодня, пожалуй, у Владивостока. Связывают их в том числе и с возможным проведением в регионе форума АТЭС. Насколько эти планы реалистичны?

- Владивосток будет развиваться и получит значительное федеральное финансирование, рядом с которым должны появиться и частные инвестиции. Но это вопрос, который тоже требует серьезных проработок и обоснований. Объявлено два конкурса: МЭРТ и администрация Приморского края выделили по 55 млн рублей на разработку генерального плана развития Владивостока , в том числе и инфраструктуры под форум АТЭС. Скоро будут вскрыты конверты, и мы узнаем победителей конкурса. В нем участвуют и международные организации.

На реализацию этого проекта планируется направить порядка 100 млрд рублей. Это колоссальные деньги, которые должны преобразить и сам город, и жизнь владивостокцев. Мы твердо знаем, что здесь будут построены аэропорт первого класса, хорошая дорог вдоль моря, чтобы люди добирались до города в кратчайший срок. Важным объектом станет мост над бухтой Золотой Рог, будет модернизировано коммунальное хозяйство, город преобразится. Все это будет, я не сомневаюсь. И, я думаю, у нас хватит сил все это проконтролировать.

- В связи с этим даже ходили разговоры, что полпред переедет во Владивосток.

- Разве в этом только вопрос? Делом нужно заниматься.

- У вас есть команда для реализации намеченных планов? Вы можете положиться на губернаторов?

- Все, с кем я до сих пор работал, люди старательные, которые болеют за свою территорию. Мы вместе прошли большой путь. Но грядут перемены - появится новый губернатор теперь уже Камчатского края, Амурской области. Есть потери и приобретения - не все так просто. Параллельно идет работа по подготовке к выборам в Госдуму, впереди выборы президента. Хочешь того или нет, но все меняется. Мне бы, конечно, было легче работать со стабильной командой людей, которые имеют опыт.

- Дальневосточные губернаторы и мэры два дня гостили в Казани, много чего посмотрели. Сделали свои выводы. Какие объекты, которые появились в городе за те 16 лет, что вы им руководили, вам особенно дороги?

- Мне очень нравится метро. Когда оно строилось, я провел под землей много времени. На Дальнем Востоке такой объект пока строить не планируется. Для этого здесь должны появиться города с населением больше миллиона человек. Таким должен быть Комсомольск-на-Амуре, а там пока живет всего 200 тысяч человек. Во Владивостоке должен проживать не один миллион, в Хабаровске - тоже. Но пока особенного прорыва в увеличении населения в регионе не видно. Хотя есть маленькие положительные тенденции - повышается понемногу рождаемость. Спасибо нашим молодым семьям. А вот продолжительность жизни пока идет на убыль.

- По существу, все преобразования, которые пророчат региону, направлены, прежде всего, на то, чтобы закрепить население, привлечь сюда новых людей...

- Да, жители Дальнего Востока должны в итоге получить условия жизни не хуже, а может, даже лучше, чем в центральной России. Пока же мы имеем такой клубок проблем, не решив которые нельзя рассчитывать на то, что к нам приедет народ и выберет регион для постоянного места жительства. Нужно не просто создавать условия, чтобы было где работать и жить. Необходимо обеспечить определенные преференции жителям отдаленных территорий - это вопросы тарифов, пенсионного обеспечения и т.д.

- Вы входите в комиссию по переселению соотечественников. Она еще заседает?

- Заседает и делает только первые шаги. Нам утвердили в правительстве России пока только программы переселения по Приморью, Хабаровскому краю и Амурской области. Есть конкретные цифры, преференции людям, которые приезжают. Но это пока такие малобюджетные программы, которые не решают проблем увеличения населения Дальнего Востока. В соответствии с ними к нам приедет меньше людей, чем уезжает от нас. Но это, скажем так, проба пера. Мы хотим отработать механизм, снять противоречия, которые пока существуют. Скажем, такое: вы живете здесь, а человек приезжает - за что ему такие преференции? Нужно выработать всех устраивающие принципы. Мое мнение: мы должны делать упор не только на соотечественников из-за рубежа, сюда должны приезжать люди, которые когда-то уехали с Дальнего Востока. Но главное, чтобы и переселенцы, и жители региона видели большие перспективы региона и были уверены в своем будущем.