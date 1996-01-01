На одном языке

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01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальний Восток, как известно, располагается к США ближе, чем любой другой российский регион. Его отделяют от побережья Аляски всего лишь 55 миль Берингова пролива. Поэтому весьма символично, что в 2007 году отмечаются сразу две знаменательные даты: 200 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и США и 15 лет со дня открытия Генерального консульства США на Дальнем Востоке России.

Выставка фотографий, которая открывается в галерее PORTMAY 7 июня в 17.00, своим содержанием откликается на оба этих события. Но она вовсе не призвана проиллюстрировать 15-летнюю историю нового дипломатического представительства США на Дальнем Востоке России. Ее главная цель - показать, насколько близки в повседневной жизни простые люди США и России и насколько светлее и радостнее становится жизнь, когда стираются различия в языке и стиле жизни.

На выставке представлены снимки самых разных людей: профессиональных фотохудожников и репортеров, любительские фотографии и протокольные снимки из архивов Генкосульства. В экспозиции собраны работы Натальи Аношкиной, Славы Белякова, Анатолия Ештокина, Игоря Кравца, Юрия Мальцева, Нины Петрухиной, Сергея Патлаха, Владимира Саяпина, Василия Федорченко, Олеси Чуркиной, Сергея Шипицына. Отдельно следует упомянуть Вячеслава Воякина - в архивах этого безвременно ушедшего фотографа оказалось огромное количество уникальных кадров. Фотографии, представленные на выставке, хранят и передают теплую атмосферу совместных российско-американских проектов, встреч, общения.

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