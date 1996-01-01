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Хип-хоп и Марк Шагал приедут во Владивосток из США

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Главным поводом для встречи с журналистами генконсула США стало проведение Дней США на Дальнем Востоке в рамках празднования 200-летия установления дипломатических отношений между Россией и США и 15-летия со дня открытия во Владивостоке Генерального консульства США на Дальнем Востоке России.

14 июня в Хабаровске откроется выставка скульптуры и графики "Запад и Восток: искусство как мост, соединяющий культуры", а 28 июня - во Владивостоке, в музее им. Арсеньева, - выставка об истории русской Америки, которая расскажет об освоении в XVIII-XIX веках русскими первопроходцами североамериканских территорий. А в июле в Приморской картинной галерее пройдет выставка "Русские имена", в экспозиции которой мы увидим творения Александра АРХИПЕНКО, Марка ШАГАЛА, Давида БУРЛЮКА и других всемирно известных русских художников.

Владивосток избалован зажигательными джазовыми импровизациями музыкантов из США. На этот раз нам предстоит познакомиться с другим музыкальным направлением. Со 2 по 6 июля во Владивостоке впервые пройдут выступления американской хип-хоп группы "Опус Акобен".

В череде культурных мероприятий нашлось место научному осмыслению совместной истории и текущей ситуации в регионе. В ДВГУ прошла презентация очень интересного совместного проекта Азиатско-Тихоокеанского центра исследований безопасности (Гонолулу, США) и ДВГУ, результаты которого были обобщены в книге "Вызовы безопасности в АТР: Взгляд из России и США".

Второй темой пресс-конференции стало завершение "дипкомандировки" Джона Марка Поммершайма. Он поблагодарил всех, с кем ему пришлось работать и встречаться, и сказал, что "будет скучать не по холодным зимам, а по людям". Он передал через СМИ благодарность школе №13, в которой учились три его сына. "Они получили много знаний по русской культуре и литературе, и это останется с ними на всю жизнь", - отметил он. Что касается политики, американский дипломат сказал: "За те 20 лет, что я изучаю российско-американские отношения, они достигли важного положительного поворота и стали более деловыми и обыденными. Это признак зрелости и стабильного, предсказуемого общения. Есть моменты несогласия, но наши руководители это обсуждают, и важно видеть разницу между разногласиями и общим стремлением к сотрудничеству, а тесное сотрудничество с Россией остается стратегическим интересом Америки".

Отвечая на вопрос корр. ЗР, "удалось ли ему за время работы во Владивостоке уделять время всем своим хобби, о которых он рассказывал три года назад на своей первой пресс-конференции", генконсул ответил: "Заниматься всем не удалось, но я много играл в теннис и посещал тренажерный зал. К сожалению, не было возможности поиграть в гольф, но в планах развития города строительство полей для игры в гольф есть, и это замечательно".

В заключение американский дипломат пожелал, чтобы "динамичный город Владивосток провел саммит АТЭС и использовал это для расширения интеграции в регионе". Д.М. Поммершайм в начале июля передаст дела своему преемнику и уедет на родину, где проведет год, занимаясь научной работой и в ожидании новой дип - командировки.

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