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Дальневосточных губернаторов ищут на стороне
Совет народных депутатов Камчатской области и Дума Корякского автономного округа на прошедшей неделе наделили временно исполняющего обязанности губернатора Камчатской области Алексея КУЗЬМИЦКОГО полномочиями губернатора Камчатского края с 1 июля 2007 года сроком на 5 лет.
Местная пресса отмечает, что утверждению предшествовали непростые закулисные переговоры, а многие депутаты, особенно коммунисты из Корякии, высказывали откровенное недовольство назначенцем. Сразу после утверждения Кузьмицкий в сопровождении полпреда ИСХАКОВА посетил несколько предприятий Петропавловска-Камчатского. По наблюдениям местных журналистов, которые ко всему прочему раскопали родственные связи Кузьмицкого с неким крупным федеральным чиновником, новоиспеченный губернатор предпочитал отмалчиваться, а на острые вопросы пришлось отвечать полпреду.
Несмотря на то что Кузьмицкий работает на Камчатке с мая 2005 года, его здесь откровенно называют "питерским". Биография нового губернатора более чем любопытна. Он успел поработать и зам. директора на псковского предприятии "Ева", и замдиректора экономики и финансов ОАО "Псковский электромашиностроительный завод", и начальником финуправления ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" в Москве, и начальником коммерческого отдела Северо-Западного филиала Федерация космонавтики России в Санкт-Петербурге, и зам. гендиректора по экономике и финансам союза "Региональная служба спасения".
А в Благовещенске Совет народных депутатов Амурской области в пятницу утвердил на должность губернатора Николая КОЛЕСОВА. Как сообщает РИА REGNUM, из 36 депутатов областного Совета участие в голосовании приняли 33. По некоторым данным, голосование было весьма непростым. Так, за кандидатуру Колесова голоса отдали 23 депутата. Местная пресса также отметила недовольство многих пришлым кандидатом. Как известно, Николай Колесов - коренной казанец, в 1987 году окончил Казанский финансово-экономический институт. С 1997 года возглавляет ОАО "Завод Элекон", является председателем совета директоров ОАО "Элекон", депутатом Государственного Совета Республики Татарстан, членом Президиума Госсовета РТ.
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