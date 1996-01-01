Губернатор Дарькин: "Верьте! Будет все..."

Пресс-конференция губернатора Приморья, прошедшая во вторник, традиционно вызвала повышенный интерес СМИ. Сергей ДАРЬКИН осветил широкий круг тем - от подробностей подготовки к саммиту АТЭС в 2012 году и поручений правительства по итогам майского Госсовета и Морской коллегии до игры команды "Луч" и подготовки спортсменов к Олимпиаде в Пекине на базах Приморья.

Первым прозвучал вопрос: когда же начнется обещанное строительство моста на остров Русский?

- Документация по проекту готова и находится на госэкспертизе, - ответил губернатор. - Мы ожидаем, что в июне проект поступит в администрацию и департамент дорожного хозяйства объявит тендер на выбор подрядчика. Деньги на мост в рамках подготовки к саммиту АТЭС по программе развития Дальнего Востока и Забайкалья заложены. Правда, они заложены в бюджет 2008 года, но мы предусмотрели в краевом бюджете средства для начала строительных работ и хотим в конце лета их начать.

На группу вопросов о программе развития Приморья и подготовке к саммиту АТЭС Сергей Дарькин заявил следующее:

- По итогам совместно проведенного нами и МЭРТ тендера определен подрядчик, который займется разработкой концепции комплексного развития южного Приморья и проектированием. Это ФГУП "Гипрогор" - консорциум крупнейших проектных институтов Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, трем крупным консалтинговым компаниям из Великобритании, Германии и Японии дан заказ сделать несколько вариантов размещения объектов саммита на острове Русском, во Владивостоке и в районе бухты Шамора. Затем межведомственная комиссия рассмотрит эти варианты и выберет оптимальное место. В июне мы подведем итоги тендера.

Губернатор отметил, что в бюджете предусмотрено потратить на подготовку Владивостока к саммиту АТЭС 146 млрд руб., из них 100 млрд руб. - из федерального бюджета, 20 млрд руб. - из краевого, а остальные 26 млрд руб. - частные инвестиции. За счет них будут строиться пятизвездочные гостиничные комплексы и новый аэропорт Владивостока.

- Скоро начнется строительство третьей очереди водовода через Амурский залив, очистных сооружений на ТЭЦ-2 и плюс к этому реанимирование Пушкинской депрессии. К 2012 году во Владивостоке будут построены новые дороги, два моста, конгресс-холл на 7 тыс. мест, современный медицинский центр, театр оперы и балета и решены, наконец, проблемы ливневой системы Владивостока. В программу заложено также строительство очистных сооружений для столицы Приморья.

Группа вопросов касалась состояния дорог. Губернатор успокоил присутствующих:

- Деньги на решение проблемы и во Владивостоке, и в целом по краю выделены немалые: 200 млн руб. утвердили на эти цели приморские депутаты, и в июне должен решиться вопрос о выделении Владивостоку 430 млн руб. из федерального бюджета.

Касаясь итогов Госсовета и Морской коллегии, которые прошли в начале мая в Мурманске, приморский губернатор отметил, что на днях президент Владимир ПУТИН подписал перечень поручений правительству. В частности, о необходимости создания Тихоокеанской национальной судоходной компании с государственным участием. Что касается создания особых портовых зон и порта Козьмино, губернатор ответил так:

- Нужно дождаться принятия закона об портовых ОЭЗ, а его еще нет. А мы будем подавать заявку на создание ОЭЗ в порту Восточном. Это связано с земельными ограничениями, что очень мешает портам, которые находятся в черте города Владивостока. Строительство порта Козьмино начнется осенью, а завершится в декабре 2008 г. Задержка связана с тем, что в процессе работы решено было строить не выносные причалы, как планировалось ранее, а стационарный причал для швартовки 300-тысячников.

В заключение губернатор ответил на группу "спортивных" вопросов. Он сообщил, что провел воспитательные беседы с руководством "Луча", огорчающего в последнее время болельщиков своей игрой. Но зато сборные по нескольким видам спорта будут готовиться в Приморье к пекинской Олимпиаде-2008 и проходить здесь акклиматизацию. Это команды РФ по вольной борьбе, боксу, бадминтону, баскетболу, парусному спорту и пляжному волейболу, а среди них есть и 9 приморских спортсменов.