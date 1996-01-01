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Во Владивостоке решали, куда девать ядерное наследство региона
23-25 мая 2007 г. во Владивостоке состоялся семинар контактно-экспертной группы (КЭГ) МАГАТЭ по проблемам ядерного наследия на Дальнем Востоке России. В семинаре приняли участие 40 представителей иностранных государств, включая Канаду, Японию, США, а также представителей стран Европейского сообщества.
Что делать с подводными лодками, застоявшимися в ожидании утилизации, уже давно решают всем миром. На семинаре более внимательно присмотреться к проблеме ядерных отходов пообещала Канада.
Как отметил на пресс-конференции Михаэль УОШЕР, вице-президент КЭГ (Senior Project Manager. Nuclear submarines CEG Deputy Chairman Department of Foreign Affairs and International trade Canada), все выводы, сделанные в ходе семинара в отношении помощи Канады в утилизации ядерных подводных лодок именно на Дальнем Востоке, будут озвучены перед руководством канадского государства, и только тогда будут приняты решения. В том числе и по финансированию железнодорожной ветки Смоляниново - Большой Камень.
Как отметили российские представители от Росатома, сегодня наиболее насущно стоит проблема создания развитой инфраструктуры для площадки длительного хранения реакторных блоков в бухте Разбойник, а также транспортировки в Приморье и утилизации ядерной подводной лодки, находящейся на Камчатке. Кроме того, не терпит отлагательств положение, складывающееся вокруг двух аварийных лодок в Приморском крае.
Несмотря на перебор с ядерными отходами в Приморье, представители российской делегации заявили, что опасаться за уровень радиационной безопасности в крае не стоит. Хотя в данный момент никаких официальных исследований уровня радиации под эгидой МАГАТЭ проведено не было. Приморцам остается надеяться на данные независимых экспертиз.
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