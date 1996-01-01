Жители Преображения против арендаторов

Депутаты Законодательного собрания Приморского края на минувшем заседании поддержали инициативу, связанную с передачей охранной зоны Лазовского заповедника новым арендаторам.

По сообщению председателя комитета ЗС по экономической политике и законности Сергея ВАХНИНА, судьбу бухты, напротив которой находится о. Петрова, решат сами местные жители в течение месяца на сходке.