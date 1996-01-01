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Цыплят по осени сосчитает компьютер
В 2007 г. на реализацию краевой программы "Электронное Приморье", действующей в рамках федеральной программы "Электронная Россия", из краевого бюджета будет выделено 19 млн руб.
Как сообщил ДДГ "ЗР" руководитель департамента связи и информатизации администрации Приморского края Алексей ЩУРОВ, это на 16 млн меньше запланированного. Не все мероприятия, предусмотренные программой, успели выйти за рамки проектирования, а по некоторым еще не закончено оформление документации. Так, например, отложена реализация проекта "Электронная регистратура", который предполагал введение электронных картотек и автоматизацию обслуживания в городских поликлиниках. Для записи на прием к врачу пациенту нужно будет всего лишь ввести номер своего страхового полиса на специальном сенсорном терминале.
Вместе с тем реализация многих положений программы идет в соответствии с графиком. В этом году будет продолжена работа по проекту "Единые окна" - автоматизации краевой системы социальной защиты населения. Все виды выплат, субсидий, льгот и необходимые консультации люди теперь могут получить в одном месте.
ДосьеСегодня в Приморье работает 211 отделений "Единых окон", специалистами которых выполняется более 20 различных операций оформления процедур социальной защиты. Число подключенных к Интернету домохозяйств в этом году достигло 300 тыс. А на 1 тыс. человек приходится 200 персональных компьютеров, имеющих высокоскоростной доступ в Интернет.
В рамках "ЭП" выстроена система связи между краевым департаментом соцзащиты и его подразделениями на местах. Сейчас, по информации Алексея Щурова, создается интернет-портал, зайдя на который, любой желающий сможет получить необходимую консультацию в области соцзащиты или оформить заявление - в режиме он-лайн, не отходя от компьютера. Более того, портал для предоставления услуг органов ЗАГС уже существует и в скором времени заработает. Можно будет оформлять через Интернет заявки на изготовление копий документов, получение информационно-справочного материала и некоторые другие, на которые не требуется подпись и печать, сэкономить на межгороде.
Развитие системы IP-телефонии (телефонной связи между компьютерами) для органов госвласти - еще один важный раздел программы "Электронное Приморье". "Мы хотим сэкономить деньги на междугородних переговорах, которые очень часто приходится вести чиновникам администрации Приморского края, - говорит Алексей Щуров. - Для этого все подразделения АПК оснащаются IP-телефонами и объединяются в единую IP-сеть. В мае должен быть закончен первый этап этого направления работ в рамках "ЭП". Если у муниципалитетов будут желание и возможность закупить необходимое оборудование, они тоже могут стать абонентами этой сети".
Создание центра неотложной помощи (краевой службы 112) - тоже направление "ЭП", реализация которого более чем назрела. Сейчас при наступлении несчастного случая - например, в результате драки - скорая помощь часто отказывается выезжать до приезда милиции. Номер 112 (диспетчерская служба спасения на базе городского отделения МЧС) действует только на территории Владивостока. Техническое обустройство краевой инфраструктуры службы спасения 112 поможет пострадавшему в оперативном режиме получить инструкции по выживанию и оперативную помощь в любой точке края, где бы он ни находился. Работы по техническому обеспечению такого центра планируется завершить в 2008 г.
"Электронное Приморье" включает направление развития телевидения. По информации Алексея Щурова, в рамках "ЭП" идет работа по расчету сметной стоимости создания системы цифрового телевидения в Приморье. Работы заканчиваются, и скоро будет объявлена, что называется, цена вопроса - во сколько обойдется перевод краевого телевещания в цифровой формат. Ожидается, что в этом вопросе финансовую поддержку краю окажет федеральный центр.
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