Шок как обязательная программа

Депутат Госдумы Виктор ЧЕРЕПКОВ порадовал журналистов откровением о своем намерении выставить свою кандидатуру на возможных выборах мэра Владивостока. "При другом развитии ситуации для всех вас лучше, если Николаева выпустят из тюрьмы, нежели придет КОНДРАТОВ", - ласково, но безапелляционно объяснил свою позицию лидер партии "Свобода и народовластие".

Какой же он лидер, может задать справедливый вопрос внимательный читатель, ведь партия "Свобода и народовластие" не прошла обязательную госрегистрацию. Ничуть не бывало, неунывающий Виктор Иванович оспаривает вопрос в Верховном суде: "Была, есть и будет такая партия. Нас 162 тыс., и невозможно ее закрыть. Мы не занимаемся экстремистской деятельностью, неконституционным свержением власти и разжиганием национальной розни. Но даже если партию ликвидируют по спецзаказу, то на второй же день ее можно перерегистрировать".

Та ситуация, которая сложилась сегодня, по мнению Черепкова, выгодна для участия на выборах от любой партии, поскольку безденежные партии с большой численностью не имеют шансов пройти в Госдуму: "Если партия на период выборов теряет регистрацию, то ее лидер приобретает возможность идти на выборы по любым партийным спискам. На заранее оговоренных условиях. С такой численностью нас возьмут в любой список, мы ищем достойных партнеров".

По словам Виктора Черепкова, на начало 2006 г. у "Свободы и народовластия" было второе место после "Единой России". Потом гордый орлиный полет подрезала мироновская "Справедливая Россия", но виды на будущее у лидера, по существу, несуществующей партии "Свобода и народовластие" самые оптимистичные.

При этом Черепков не собирается встречаться с избирателями, а ограничится общением с единомышленниками в личной приемной депутата Государственной Думы. Из общения с простым народом остается запланированная прогулка по его любимому месту в Владивостоке - Набережной: "Однажды я 6 часов шел из одного конца в другой. Наговорился вдоволь". Так что желающим повидаться лично только остается выяснить расписание прогулок в пресс-центре. Вообще же Черепков заметно ностальгировал по своему славному боевому прошлому, сетовал на невозможность ведения баррикадной борьбы и вынужденную смену методов.

Как политик федерального масштаба предрек в течение ближайших 1,5 месяцев новые московские "зачистки". На этот раз не чиновников, а бизнесменов. "Все регионы должны стать колониями Москвы. В столице уже некуда размещать капитал", - как-то очень по-личному сообщил, в общем-то, хорошо известную "новость" депутат Госдумы от Приморского края.