Петр Савчук: С развитием медлить нельзя

Недавнее заявление секретаря регионального отделения "Единой России" Владимира КУРИЛОВА о том, что он хотел бы видеть своим преемником депутата Законодательного собрания Приморского края Петра САВЧУКА, вызвало резонанс среди членов регионального политсовета и широкой общественности.

Петр Савчук больше известен в Приморском крае как бизнесмен, имеющий отношение к рыбной отрасли, а именно как бывший генеральный директор компании "РОЛИЗ", ныне вице-президент Управляющей компании БАМР. Его приход в политику многие аналитики связывают с именем губернатора края Сергея ДАРЬКИНА.

В эксклюзивном интервью ДДГ "ЗР" Петр Савчук признался, что коридоры власти вызывают в нем слишком много разочарования. Однако отступать он не намерен.

- Вы знали о заявлении Владимира Курилова?

- О том, что меня хотят видеть на посту секретаря регионального отделения, узнал после того, как новость уже попала в СМИ. Признаюсь, это было несколько неожиданно для меня. Окончательного решения еще не принял, так как не было конкретного предложения. Хотя сразу скажу: не хочется бросать занятия бизнесом.

- Почему все политики все время твердят о том, что их цель -забота о людях, а население страны стремительно нищает? Бедные имеют право испытывать классовую ненависть к богатым?

- В политике, в отличие от бизнеса, все завуалировано. Трудно понять кто твой партнер, а кто враг. В этом я убедился, когда голосовали за повышенные депутатские пенсии. Большинство депутатов - обеспеченные люди, и аморально назначать себе пенсию под десятки тысяч рублей. Депутаты отлично знают размер пенсии среднестатистического пенсионера. Только он, в отличие от слуг народа, повысить ее себе не может. Как повели себя отдельные депутаты, меня просто шокировало. Они не хотели меня слышать. Но ведь нельзя так, что кто ближе к кормушке - тот все имеет! Сегодня - пенсию, завтра - казенную дачу, а что послезавтра? Кстати, после того голосования многие депутаты со мной не здоровались.

- Укрепление власти "Единой России" это нормально? Не создается ли в стране вновь партийная элита, которая и будет решать, кого к этой кормушке допустить, а кого нет. С другой стороны, почему многие экономические вопросы в Приморском крае решаются на партийных собраниях. Разве дело партии решать, каким образом лучше алкоголем торговать, а каким малое предпринимательство развивать?

- Перегибы есть. Партия должна заниматься политическими вопросами. Есть вещи, с которыми я до сих пор не согласен. Например, почему на политсовете пытаются решить вопросы назначения председателей комитетов в ЗС ПК. Давайте тогда законы на политсовете принимать, зачем нам Законодательное собрание? Пусть каждый занимается своим делом. Политсовет должен определять политическую стратегию, а разрабатывать и принимать законы - депутатский корпус. С другой стороны, так как партия является "правящей", то она должна обеспечить комфортные условия ведения бизнеса.

- А это правильно, что партия является правящей? Мы это уже проходили, и ни к чему хорошему такой подход не привел.

- Партия создавалась сверху потому, что в стране был кризис партийной системы. Сегодня выстраивается фундамент снизу. А что было делать, если куча партий никак не могла объединиться? Амбиции их лидеров мешали им конструктивно работать. Зато сегодня, когда вертикаль власти укрепляется, стали говорить об авторитаризме. Только бизнесмены знают, что порядка стало больше. Как руководитель предприятия скажу: налоговая система в России позволяет предприятиям работать легально. Налоговое законодательство других стран намного жестче. Да, есть проблемы с коррупцией. Они очень серьезные, и "Единая Россия" обращает на это внимание.

- На это многие обращают внимание. Другие партии также считают, что борьба с коррупцией - одна из главных задач в стране.

- Рад, что другие партии имеют аналогичную точку зрения. В стране не должно быть партийной монополии. Монополия развращает, и не важно, где она присутствует, в политике или экономике. Появилась в стране "Справедливая Россия", и это хорошо. Люди сами поймут, за кого им голосовать и чья политическая платформа им ближе. В политике, как и в бизнесе, должна быть конкуренция.

- Вам не кажется, что в последние годы политики и бизнесмены часто бегали по партиям? В итоге они оказываются там, где быть наиболее выгодно, то есть в "Единой России". Думаете, этот процесс прекратился?

- Думаю, это было временным явлением. По крайней мере, в "Единую Россию" уже не так легко вступить. Уже смотрят на "историю" человека. Со временем будут выработаны правила и все региональные отделения будут им следовать. Главное, чтобы человек, вступающий в партию, понимал, зачем он туда идет и какие цели на самом деле преследует.

- Насколько жители края ощущают на себе работу ЗС ПК? Им стало лучше жить от того, что у них есть представитель, защищающий их интересы?

- Депутатский состав очень профессиональный. Но бывает, что шкурный интерес пересиливает. Радует, что потихоньку ситуация меняется. Должно прийти нормальное понимание того, что законодатель работает для народа. К сожалению, законодательная и исполнительная власти края не могут принять законы, которые поднимут уровень жизни населения. Мы выходим с инициативой в Государственную Думу вернуть дальневосточные надбавки, повысить пенсию. Но инициатива порой так и остается инициативой. Когда в Госдуме выступает депутат-дальневосточник, его не слышат. Если идет партийное влияние, то эффективность возрастает. Вот в этом и преимущество партии.

- Что нужно решать на местном уровне? Федеральная власть утверждает, что субъекты федерации не выполняют своих обязательств.

- Необходимо принятие законов, которые бы четко регламентировали ведение бизнеса. Чтобы у бизнесменов были законодательные гарантии того, что завтра налоги не подскочат и ему не придется опять уходить в тень. На уровне Приморского края это должно быть сделано для того, чтобы привести все предприятия к прозрачным схемам предпринимательской деятельности. Очень важен дорожный вопрос. Кстати, новая дорожная программа внушает оптимизм. Также необходимо принять местные законы, касающиеся проведения саммита АТЭС и скорейшего запуска газопровода.

- Вы поддерживали концепцию "рыба - на берег". Губернатор Приморья не один год доказывал правительству ее необходимость. И что получилось? Рыба идет мимо портов, а новую "рыбную" группу возглавляет губернатор Сахалина Иван МАЛАХОВ. Есть сведения, что он добивается того, чтобы субъекты федерации опять занялись распределением биоресурсов. Теперь Сергей Дарькин занялся судостроением. Как вы думаете, история не повторится?

- Я категорически против того, чтобы субъекты федерации распределяли квоты между компаниями. Да, у концепции "рыба - на берег" много противников, в том числе и среди рыбаков. Но нельзя же утверждать, что Приморье на себя одеяло тянет. Пусть рыба идет не в приморские порты, а на Сахалин, Камчатку, Ванинский порт. Важен конечный результат. Что касается чьих-то конкретных интересов, то замечу, что наша компания от "рыбы на берег" теряет около $3 млн. Но в будущем вся рыбная отрасль получит большие дивиденды.

Что касается судостроения, то правильно, что именно наш губернатор возглавляет рабочую группу. Он понимает, о чем идет речь. У Приморского края большие перспективы, но поддержка должна быть на государственном уровне. Промедлим - и завтра уже ничего сделать будет невозможно. Будет ли это закончено, не знаю, но первые шаги уже сделаны.