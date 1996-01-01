42,5% жителей Владивостока отрицательно относятся к отстранению от исполнения служебных обязанностей главы администрации города Владимира Николаева.

В то же время положительно оценивают отстранение Николаева 28,1% жителей столицы Приморского края. Ответ "Все равно толку не будет" дали 23,1% горожан. О данных, полученных по итогам социологического опроса, проведенного в апреле-мае, сообщили в дальневосточной исследовательской компании "Освоение", передает ИА Regnum.