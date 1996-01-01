В Дальнегорске будет новый избирком

Дальнегорская дума, наконец, решила начать процесс по формированию новой муниципальной избирательной комиссии ДГО.

По словам спикера Николая СТУПИНА, по городскому уставу в составе комиссии будет 9 человек с правом решающего голоса. Срок ее полномочий - 4 года. Муниципальный избирком будет сформирован на основе предложений от местных политических партий, общественных организаций, собраний избирателей, бывших членов мунизбиркома и членов краевой избирательной комиссии. Политическая партия, общественное объединение или избирательное объединение не может предлагать одновременно несколько кандидатур. Предложения по кандидатам закончили принимать 25 мая.