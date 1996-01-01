Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вице-мэр помощи не дождался
Проект решения, которое сыграло бы в пользу арестованного заместителя мэра Хабаровска Виктора НОВИЦКОГО и которое задним числом собирались принять депутаты, до заседания гордумы так и не дошел.
Как прокомментировал ИА REGNUM депутат гордумы Дмитрий КОВАЛЬЧУК, "неожиданно для руководства гордумы, на заседание комитетов 15 мая пришло много представителей прессы, и дело получило большой резонанс. В результате из повестки заседания гордумы 22 мая этот вопрос был снят".
Напомним, одно из обвинений, предъявленных заммэра Хабаровска по строительству и землепользованию Виктору Новицкому, касалось того, что он выделил помещения правлению ТСЖ "СССТ-1", "СССТ-2" и "Парус", и более 2 лет никаких платежей за пользование помещениями внесено не было. Ущерб местному бюджету составил 130 тыс. руб. Гордума предполагала внести изменения в решение гордумы Хабаровска от 19.12.2006, согласно которому происходила передача этих помещений в безвозмездное пользование упомянутым организациям на срок с 20.11.2003 по 01.01.2006. Таким образом, часть обвинений с Новицкого была бы снята и, возможно, его бы освободили из-под ареста.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"