Вице-мэр помощи не дождался

Проект решения, которое сыграло бы в пользу арестованного заместителя мэра Хабаровска Виктора НОВИЦКОГО и которое задним числом собирались принять депутаты, до заседания гордумы так и не дошел.

Как прокомментировал ИА REGNUM депутат гордумы Дмитрий КОВАЛЬЧУК, "неожиданно для руководства гордумы, на заседание комитетов 15 мая пришло много представителей прессы, и дело получило большой резонанс. В результате из повестки заседания гордумы 22 мая этот вопрос был снят".

Напомним, одно из обвинений, предъявленных заммэра Хабаровска по строительству и землепользованию Виктору Новицкому, касалось того, что он выделил помещения правлению ТСЖ "СССТ-1", "СССТ-2" и "Парус", и более 2 лет никаких платежей за пользование помещениями внесено не было. Ущерб местному бюджету составил 130 тыс. руб. Гордума предполагала внести изменения в решение гордумы Хабаровска от 19.12.2006, согласно которому происходила передача этих помещений в безвозмездное пользование упомянутым организациям на срок с 20.11.2003 по 01.01.2006. Таким образом, часть обвинений с Новицкого была бы снята и, возможно, его бы освободили из-под ареста.