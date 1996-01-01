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Вопрос о депутатских пенсиях закрыт
Принятие изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2007 г." и законов "О развитии сельского хозяйства" и "О субвенциях бюджетам муниципальных образований для снижения платежей населения за тепловую и электрическую энергию" в 3-м чтении прошли совсем гладко. Повод проснуться прессе и наблюдателям снова дал вопрос о государственных должностях, точнее - о пенсиях депутатам ЗС прошлого созыва.
Депутаты метались меж двух огней - публично декларируемой социальной справедливостью и совсем уж смутными представлениями о том, как жить на обычную, недепутатскую пенсию.
Лидер Партии пенсионеров Сергей СОФИН, по понятным причинам, отстаивал идеи социальной справедливости: "Получается, мы принимаем закон, по которому у нас в стране два вида пенсий. Одна депутатская, другая - для всех остальных". Замечание Галины МЕДВЕДЕВОЙ о том, что этически неправильно делать из 11 депутатов прошлых созывов, пенсии которых вызывают столько дискуссий, способ покаяния за текущее пенсионное обеспечение в стране, заставило заерзать представителей от округов. Главный приморский "профсоюзник" Виктор ПИНСКИЙ попытался примирить тех и других: "Пенсия должна составлять 60% от заработной платы, и Россия постепенно будет к этой планке приближаться". В результате проголосовали "за". В перерыве депутат Галуст АХОЯН прокомментировал: "Если кому-то много пенсионных денег, то каждый может поделиться сам".
Второй зарплатно-кадровый вопрос, ответом на который стало депутатское "нет", касался введения должностей специалистов в аппарате мировых судей Приморского края. Председатель Приморского краевого суда Александр ХИЖИНСКИЙ в 10-минутном докладе попытался ознакомить депутатский корпус с проблемами института мировых судей: "Существующим законодательством не предусмотрено сотрудника, осуществляющего делопроизводство на судебном участке". При этом нагрузка на судей растет: 2004 г. - 165 дел, 2005 г. - 186, 2006 г. - 246, судьи физически не справляются с работой. Аппарат просят увеличить на 98 специалистов, зарплатная стоимость проекта -16,6 млн руб. в год.
Но первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, растолковал смысл понятия "предельная численность муниципальных служащих": "В бюджете этот пункт расходов не предусмотрен. К тому же, как я объясню разрастание численности госслужаших на 98 единиц?" В результате настоятельную просьбу Хижинского отклонили.
Согласно законопроекту "О краевой целевой программе Приморского края по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", до 2012 г. в Приморье прибудут 6,5 тыс. квалифицированных специалистов, что вместе с членами семей составит около 26 тыс. человек. В основном кадры прибудут из Узбекистана и Казахстана, в бывших союзных республиках создаются структуры РФ, в обязанности которых будет входить отбор желающих выехать на ПМЖ ближе к водам Тихого океана. В рамках федеральной программы им выделят "подъемные", оплатят переезд и обеспечат прожиточный минимум до получения гражданства и постоянной работы.
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