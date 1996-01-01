Амуру предлагается посвятить закон

России необходимо принять отдельный федеральный закон об Амуре. Об этом на пресс-конференции заявил зам. председателя правительства Хабаровского края, министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ.

Он выступал с докладом на депутатских слушаниях в Госдуме, в котором выделил три основных вопроса, сообщает пресс-служба краевой администрации. Это необходимость разработки и принятия отдельного федерального закона о рациональном природопользовании в бассейне реки Амур и устойчивом развитии Приамурья; необходимость разработки специальной программы на федеральном уровне для реализации закона - с выделением финансовых средств на проведение мероприятий по защите Амура и социальному развитию территорий, расположенных в бассейне реки; а также ускорение подписания международного соглашения с Китаем в области охраны и рационального использования трансграничных водных объектов.

"Кроме пунктов о проведении совместного мониторинга и своевременного оповещения об авариях, в соглашение должен быть включен раздел об ответственности сторон за причиняемый ущерб экологии реки", - отметил заместитель председателя правительства края.