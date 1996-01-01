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Ломать не строить
Премьер-министр РФ Михаил ФРАДКОВ предлагает реализовать на Дальнем Востоке пилотный проект по расселению граждан из ветхого жилья.
"Президент отдельно поставил эту задачу, ее можно отработать на Дальнем Востоке в пилотном режиме", - сказал Фрадков, открывая во вторник оперативное совещание по вопросам деятельности госкомиссии по развитию Дальнего Востока и Забайкалья.
Премьер назвал расселение из ветхого жилья одной из первоочередных текущих проблем, стоящих сегодня перед правительством. Еще одной проблемой, которая не терпит отлагательства, ФРАДКОВ назвал обеспечение сейсмобезопасности на Дальнем Востоке.
Он напомнил, сообщает РИА "Новости", что по этой проблеме "была масса поручений", многие из которых не выполнены. Сегодня этот вопрос нельзя откладывать, подчеркнул премьер.
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