Корея и Россия встретятся в Сеуле

С 28 по 30 мая в Сеуле состоится 8-й Корейско-Российский форум. Подробности предстоящего форума обсуждались во время встречи посла Республики Корея в РФ ЛИ ГЮ ХЕНА с депутатами Госдумы, проходившей под председательством депутата Госдумы от фракции "Единая Россия", заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике, транспорту и связи Виктора КЛЮСА.

Как сообщил "ЗР" Виктор Клюс, на встрече обсуждалась программа пребывания российской делегации. В программе форума, в частности, запланировано проведение шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной программы КНДР, а также обсуждение перспектив экономического сотрудничества между Республикой Корея и Россией, связанных со стратегией развития Дальнего Востока и Восточной Сибири, разработанной Правительством России.