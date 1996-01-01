Любителям пива и сигарет все сложнее

Законопроекты, существенно ограничивающие курение табака и употребление пива в общественных местах, намерена принять в первом чтении Госдума.

Антитабачный законопроект запрещает курение в самолетах. В поездах, на судах морского и внутреннего водного транспорта курить новым законодательством разрешается, но только в специально установленных местах. Нельзя дымить сигаретой в залах ожидания авто - и железнодорожных вокзалов, аэропортов. Нарушителей табачных ограничений будут штрафовать на сумму от 25 до 1 тыс. МРОТ.

Кроме этого, парламентарии рассмотрят и антипивной документ. Новая законодательная инициатива ужесточает существующие требования по употреблению пива. После того как закон вступит в силу, пиво нельзя будет пить на улицах, в скверах и парках. Причем как подросткам, так и взрослым. Исключение сделано только для организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции.

Однако приморская милиция относится к этим проектам скептически, потому как все прежние попытки ограничить употребление пива и курение табака ничем не закончились. Загвоздка в том, что понятие "общественного места" слишком широкое, полагают правоохранители.