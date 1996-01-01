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Yellow submarine

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В семинаре примут участие 40 представителей иностранных государств, включая страны - участники программы "Глобальное партнерство". Что делать с отслужившим верой и правдой советским ядерным щитом, Россия сегодня решает совместно с соседями по АТР.

Японская арифметика

По плану, все ядерные объекты, а именно десятки списанных подводных и надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, должны быть ликвидированы к 2010 г. В свое время для этой цели на базе завода "Звезда" при финансовом содействии США и Японии была создана необходимая инфраструктура.

Мощности большекаменской "Звезды" позволяют выполнять выгрузку ОЯТ из 8 подлодок в год, таким образом, утилизация всех списанных атомных субмарин Дальневосточного региона возможна в течение 3 лет. Но за последние 4 года, несмотря на достигнутые ранее соглашения, Япония выделила средства на утилизацию лишь 1 атомной субмарины. На двух последних встречах - в ноябре 2005 г. и марте 2006 г. - японская сторона рассматривала вопросы по утилизации еще одной подлодки на сумму $7,5 млн, и то на австралийские деньги, направленные через Страну восходящего солнца из-за отсутствия соответствующего российско-австралийского межправительственного соглашения. С каждым днем ситуация все более очевидна: при нынешних темпах финансирования программа по утилизации АПЛ не может быть решена к 2010 г., как это запланировано в концепции комплексной утилизации.

Несмотря на наличие необходимой инфраструктуры, учреждение программы "Глобального партнерства" и заявлений лидеров восьми крупнейших индустриальных стран мира о выделении $20 млрд на утилизацию в России "наследия холодной войны", Дальний Восток оказался фактически вне рамок программы. В тоже время только за 2004 г. заключены международные контракты на утилизацию более 10 АПЛ Северного флота. Финансовыми донорами выступают Норвегия, Великобритания и Канада.

Досье

Основным исполнителем работ по утилизации атомных подводных лодок (АПЛ) в Дальневосточном регионе является ФГУП ДВЗ "Звезда", на котором уже переработаны 32 подводных ракетоносца из 42, утилизированных на ТОФ за время функционирования программ "Совместное уменьшение угрозы" и "Глобальное партнерство". Работы по утилизации подлодок на Дальнем Востоке также выполняют СРЗ № 30 и камчатский "СВРЦ". В настоящее время на Тихоокеанском флоте находится 25 АПЛ, подлежащих утилизации, из них 15 на Камчатке, 2 в Хабаровском крае, 8 в бухте Павловского в Приморье, из них 2 лодки в аварийном состоянии. В реакторах 22 подлодок все еще находится ядерное топливо.

Переориентировать взгляд стран-доноров на Дальний Восток по утилизации АПЛ не просто. Хотя положительные тенденции в этом направлении уже есть. Так, представители Германии после поездки по Дальневосточному региону согласились поставить судовозное оборудование и специальный кран большой грузоподъемности для перемещения контейнеров с отработавшим ядерным топливом в бухту Разбойник.

Еще одним альтернативным источником финансирования рассматривается Канада, которая, по всей видимости, обратила внимание на Дальний Восток. Но из заявленных $240 млн на утилизацию атомных субмарин канадское руководство пока определилось с направлением расходования лишь $150 млн, которые пойдут на утилизацию подлодок северодвинской "Звездочкой".

Ядерный профицит

Помимо вопроса с финансированием до сих пор не разрешена проблема реконструкции участка железной дороги Смоляниново - Большой Камень, что ставит под угрозу утилизацию атомных лодок даже при выделении необходимых средств из российского федерального бюджета. Участок железной дороги протяженностью 29 км в настоящее время находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. Поэтому руководство ДВЖД во избежание техногенной катастрофы категорически запретило пропуск спецэшелонов с контейнерами.

Сегодня выгруженное отработанное ядерное топливо из 11 реакторов просто складируется на площадке временного хранения берегового комплекса ДВЗ "Звезда". Мощности этого импровизированного склада к концу 2006 г. уже были заполнены на 90%, что технологически исключает возможность безопасной выгрузки ядерных реакторов в дальнейшем. Обращение же руководства "Звезды" к Правительству России с требованием выделения 200 млн руб. для целевого финансирования проведения работ по реконструкции железнодорожного пути для обеспечения вывоза ядерного топлива из утилизируемых АПЛ затерялось в недрах Минтранса.

Перед Росатомом и ФГУП "ДальРАО" также стоит задача создания развитой инфраструктуры для площадки длительного хранения реакторных блоков в бухте Разбойник. Всего в береговых хранилищах "ДальРАО" накоплено почти 20 тыс. куб. м твердых радиоактивных отходов, суммарная активность которых составляет около 2,5 млн кюри. По мере же поступления новых реакторных блоков эта величина может возрасти более чем в 2 раза. К настоящему времени выполнено лишь бетонное основание для строительства стапельной плиты, возведено здание производственно-бытового корпуса. Финансирование строительства аналогичного объекта на Северном флоте ведется на деньги ФРГ, правительство которого выделило 300 млн евро.

Учитывая ситуацию, складывающуюся на российском Дальнем Востоке в рамках реализации "Глобального партнерства", необходимо принятие срочных мер для того, чтобы страны-участницы наконец-то отошли от легковесных деклараций. А пока исполняется лишь худший сценарий, Россия разрешает проблемы с атомными субмаринами и отработанным ядерным топливом на Северо-Западе, а радиоактивные проблемы Дальнего Востока в течение долгих лет останутся на откуп будущих поколений.

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