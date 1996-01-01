Зарплаты в "Газпроме" дошли до 33 миллионов рублей

Обнародована средняя зарплата руководства "Газпрома" - компании, контролируемой государством. На выплаты членам правления газового монополиста потрачено более 500 млн руб. В 2006 году средний годовой заработок члена правления "Газпрома" увеличился более чем на 40%, достигнув почти 33 млн руб.

В квартальном отчете монополии говорится, что всего в прошлом году "Газпром" выплатил 16 членам своего коллегиального исполнительного органа 526 млн 812 тыс. руб. Эта сумма включает заработную плату, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления. В декабре прошлого года совет директоров "Газпрома" утвердил основные положения о системе стимулирования руководящих работников концерна. Годовой фонд базовой заработной платы 76 топ-менеджеров компании эквивалентен $36,9 млн., сообщило "Авторадио".