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Зарплаты в "Газпроме" дошли до 33 миллионов рублей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Обнародована средняя зарплата руководства "Газпрома" - компании, контролируемой государством. На выплаты членам правления газового монополиста потрачено более 500 млн руб. В 2006 году средний годовой заработок члена правления "Газпрома" увеличился более чем на 40%, достигнув почти 33 млн руб.

В квартальном отчете монополии говорится, что всего в прошлом году "Газпром" выплатил 16 членам своего коллегиального исполнительного органа 526 млн 812 тыс. руб. Эта сумма включает заработную плату, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления. В декабре прошлого года совет директоров "Газпрома" утвердил основные положения о системе стимулирования руководящих работников концерна. Годовой фонд базовой заработной платы 76 топ-менеджеров компании эквивалентен $36,9 млн., сообщило "Авторадио".

Досье

В правление "Газпрома" входят 17 человек: Алексей МИЛЛЕР - председатель правления, его заместитель и член совета директоров Александр АНАНЕНКОВ, заместитель председателя и главный бухгалтер Елена ВАСИЛЬЕВА, просто заместители председателя Валерий ГОЛУБЕВ и Александр КОЗЛОВ, зампред и одновременно начальник Финансово-экономического департамента, исполнительный директор компании "Газпром Финанс Б. В." Андрей КРУГЛОВ, зампред и глава "Газпром экспорта" Александр МЕДВЕДЕВ, зампред и генеральный директор службы безопасности ОАО "Газпром" Сергей ХОМЯКОВ, а также начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа Богдан БУДЗУЛЯК, начальник Департамента инвестиций и строительства Ярослав ГОЛКО, начальник Департамента по работе с регионами Виктор ИЛЮШИН, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям Ольга ПАВЛОВА, начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти Василий ПОДЮК, начальник Департамента стратегического развития Влада РУСАКОВА, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов, генеральный директор ООО "Межрегионгаз" Кирилл СЕЛЕЗНЕВ, генеральный директор ООО "Газкомплектимпэкс" Игорь ФЕДОРОВ и начальник Юридического департамента Константин ЧУЙЧЕНКО.
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