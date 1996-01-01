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Спасти рядового Теркина
Почему эстонцы не любят русских, в целом понятно. Однако ясно и то, что за 15 лет "Бронзовый солдат" не помешал Эстонии обрести независимость, войти в ЕС и НАТО и при этом зарабатывать треть бюджета на транзите российского сырья.
Этнические русские этому не мешали: несмотря на дискриминацию, которую осудила даже Human Rights Watch, они были готовы к интеграции в эстонское общество, а Эстония по праву гордилась межнациональной стабильностью. "Эстония вправе двигать монументы по своей территории, но почему памятник снесли перед 9 мая, да еще в момент, когда отношения между Россией и Западом охладила американская ПРО?" -резонно вопрошает немецкий политолог Александр РАР.
Эксперты убеждены, что речь идет о многоплановой игре, где провокации одних и спонтанная реакция других лишь инструменты. 8 мая бывший канцлер ФРГ Герхард ШРЕДЕР планировал согласовать в Таллине маршрут газопровода North Stream, но премьер Андрус АНСИП отказал Шредеру во встрече - якобы из-за того, что тот осудил перенос памятника. По мнению профессора-исследователя Делавэрского университета Сергея ЛОПАТНИКОВА, блокада петровского "окна в Европу" была изначальной целью правительства Ансипа.
Он напоминает, что Эстония контролирует устье Финского залива, ширина которого в самом узком месте между Эстонией и Финляндией не превышает 26 миль. Международное морское право дает право разделить залив пополам, практически не оставив нейтральных вод, и в этом случае проложить газопровод России и Германии будет негде. В 90-е годы под давлением Москвы Таллин и Хельсинки оставили шестимильную зону в центре залива, но после разговоров о СЕГ Эстония вернулась к прежней позиции. По мнению г-на Лопатникова, Эстония и те, кто стоит за ней, пытаются использовать провокацию с памятником, чтобы заколотить "окно в Европу".
Впрочем, отрезать Россию от Балтики - вряд ли единственная цель эстонских провокаций, подозрительно напоминающих шпионские и мясные скандалы в Грузии и Польше.
Москву пытаются представить агрессором, и, судя по реакции Запада, там к этому готовы. Пересмотр итогов Второй мировой войны и подготовка нового Нюрнберга против русских идет уже более 30 лет. В западной историографии Россия все чаще предстает не победительницей фашизма, а тоталитарной империей, разделившей Европу с Гитлером.
Однако демонизация России также является лишь инструментом, убеждены историки. Если Россию пытаются объявить "тюрьмой народов", значит, наступит день, когда "бремя белого человека" потребует от Запада освободить их. Причем освобождению подлежит в первую очередь население земель, богатых ресурсами.
"Мало кто знает, что в законе США "О порабощенных нациях" содержится призыв освобождать все нации исторического государства Российского, кроме русских, включая "татарию" и даже "идель-Урал", - говорит историк, депутат Госдумы Наталия НАРОЧНИЦКАЯ. - На Западе все чаще говорят, что страны и народы, "случайно" оказавшиеся над залежами ресурсов, не могут быть их собственниками. К интернационализации ресурсов подводит и экологическое право. Задача Запада - включить ресурсы России в свой глобальный проект, и все, что этому мешает, приводит их в ярость".
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