Нардепы Владивостока крыли наказами избирателей

На прошлой неделе постоянная комиссия по городскому хозяйству Думы Владивостока рассматривала вопрос "О содержании дорожной инфраструктуры в городе Владивостоке". На удивление, заседание не было похожим на предыдущие "дорожные" прения. Прошедшее в легкой и непринужденной обстановке, оно показало, что депутаты не забыли своего главного предназначения - работать на благо людей, их избравших.

Нечасто на подобных комиссиях звучит словосочетание "наказ избирателей", но в прошлый четверг оно звучало минимум дважды. При этом депутатов интересовали вопросы глобального характера. Так, председатель комиссии Николай ГОЛОЯД попытался узнать, почему при таком количестве выделенных денег (300 млн руб. - Прим. авт.) мы сегодня наблюдаем жалкие потуги в виде очагового ямочного ремонта. Оказывается, как признались городские "благоустройщики", только в среду закончились конкурсные торги, и на все согласования необходимо время.

Кстати, о торгах. Как оказалось, с одним из выбранных подрядчиков вышла промашка. Некая компания "Дик", не имея за душой ничего, кроме юридического адреса, "каким-то" образом смогла оттяпать муниципальный заказ на ремонт дорог в Советском и Первомайском районах. Однако ее "профнепригодность" была вскоре вскрыта, итоги тендера признаны недействительными, будут назначены новые торги, а посему жителям этих районов и улиц, забитых в план реконструкции, придется немного потерпеть.

Второй вопрос Николая Голояда, под которым подписались все члены комиссии: когда все-таки начнется глобальный дорожно-реставрационный процесс? На что заместитель начальника Управления содержания жилищного фонда администрации г. Владивостока Николай ТИХОНОВ, успокоив собравшихся, ответил: "Начнется! Только для начала дайте денег! Надо полагать, на бумаге миллионы есть, но до счетов ответственных структур они еще не дошли.

Пока же управление благоустройства мэрии бодается с подрядчиками, закатавшими миллионы рублей еще в прошлом году. До 1 июня исполнители заказа должны представить в управление планы по исправлению недостатков, а до 1 июля устранить их. В противном случае, как заверил депутатов Николай Тихонов, будут привлечены "третьи лица" для взыскания неустоек с нерадивых подрядчиков.