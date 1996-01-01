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Курилов уходит. Кто преемник?
15 мая на заседании политсовета приморского регионального отделения "Единой России" Владимир КУРИЛОВ заявил о своей отставке. Это вызвало немало домыслов о главной причине такого решения. Более того, в СМИ тут же появились фамилии возможных кандидатов на пост лидера приморских единороссов. Из своих.
Однако, как сообщил ДДГ "ЗР" член регионального политсовета партии, глава бизнес-клуба "Единой России" "Диалоги" Леонид ПРЕМИНГЕР, никакие кандидатуры не обсуждались на заседании. Да и Владимир Курилов мотивировал свое решение уйти с поста председателя желанием заниматься новым "партийным проектом" - созданием Тихоокеанского федерального университета. Это подтвердил "ЗР" и другой участник заседания - бывший вице-губернатор, председатель совета директоров АО "ДВ-Промстрой" Евгений Овечкин. Он добавил, что Владимир Курилов упомянул в качестве возможного преемника генерального директора ЗАО "Ролиз", депутата регионального Законодательного собрания Петра САВЧУКА. Других имен не называлось. При этом Евгений Овечкин отметил, что сам не планировал и не планирует возглавить региональное отделение партии, сфера его интересов сегодня связана с реальным сектором экономики.
Еще более жестко квалифицировал появившиеся версии о конфликте Владимира Курилова с губернатором и о расколе в партийной ячейке как "несоответствующие действительности глупости и слухи" заместитель секретаря президиума генерального совета партии "Единая Россия", заместитель председателя Государственной Думы РФ Владимир ПЕХТИН и объявил это происками конкурентов. "Высокий показатель "Единой России" на выборах в Заксобрание Приморского края - почти 50% - свидетельствует о сплоченности региональных партийных органов", - сказал Пехтин. По его словам, "конструктивная и профессиональная работа приморских единороссов мешает нашим оппонентам спокойно жить".
Куратор Дальневосточного региона от Госдумы прокомментировал ИА REGNUM отставку Курилова как его выбор в пользу Тихоокеанского университета, чтобы "сконцентрировать свои силы на этом направлении". "Более того, - заявил Пехтин, - мы попросили Курилова поработать в партийной ячейке до выборов - до декабря 2007 г. - и, как минимум, пока не будет решен его новый кадровый вопрос".
Отвечая на вопрос о будущем руководителе регионального отделения, Пехтин отметил, что "рассматриваются кандидаты из числа местного политсовета, представители Дальнего Востока в Федеральном Собрании депутат Василий УСОЛЬЦЕВ и сенатор Игорь ПУШКАРЕВ". Что касается Владимира Курилова, то, по словам Пехтина, "Курилов - кризисный управляющий, который в тяжелую минуту сумел консолидировать все силы и справился с задачей поднятия авторитета приморской региональной ячейки "Единой России".
Правда, уже в следующем комментарии вышестоящий товарищ по партии скорректировал свое мнение, подчеркнув, что "решение о кандидатуре главы регионального политсовета будет принимать партийная организация региона на своей конференции".
Похоже, единства по ситуации в приморской партячейке нет и в Москве. Ведь большинство в политсовете регионального отделения все-таки имеют "люди Дарькина", и дискуссия по кандидатуре нового лидера будет нелегкой.
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